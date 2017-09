Saudi asi zvednou domácí ceny benzínu. Možná až o 80%

Saúdská Arábie údajně zvažuje plán a snížení svých výrazných subvencí na domácí ceny benzínu a leteckého paliva s platností nejpozději od letošního listopadu. Ceny by se mohly zvýšit na úroveň mezinárodních průměrů, což by nyní znamenalo navýšení o cca 80% pro 91 octanový benzín k 1,35 riyalu za litr = cca 0,36 centů.Finální rozhodnutí by mělo padnout v průběhu září nebo října. Reforma energetických subvencí je jednou z klíčových v širším plánu celkové přeměny vlastní ekonomiky s cílem snížit její závislost na produkci ropy Naposledy Saudi zvedali cenu benzínu v prosinci 2015 a s dalším růstem se počítalo.U cen nafty a topného oleje se počítá také s růstem, ale v omezenější a zastropované podobě. Ceny elektrické energie by měly růst postupně.V průběhu roku 2015 podporu cen PHM zrušily Spojené arabské emiráty.