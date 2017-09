Severokorejská krize jako strategická příležitost?

Řinčení zbraněmi v KLDR může být i strategická příležitost. Tak ji alespoň vnímá David Cote z vedení amerického konglomerátu Honeywell. Severokorejská krize by mohla fungovat ještě jedním směrem: Jako argument pro to, proč si ponechat divizi aerokosmonautiky. Její odtržení prosazuje aktivistický investor Dan Loeb. Jít může o desítky miliard dolarů.

Pchjongjang v pátek odpálil balistickou střelu přes Japonsko. Raketová zkouška, druhá za necelý měsíc, se všeobecně považuje za odplatu za nejnovější sankce Rady bezpečnosti OSN. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson řekl, že Spojené státy chtějí mírové řešení. Jsou ale připraveny použít vojenskou sílu, pokud diplomacie selže a patovou situaci se Severní Koreou nedokáže vyřešit.

Honeywell vyrábí průmyslové materiály či stavební technologie, působí ale také v obraně a v leteckém a kosmickém průmyslu. Cote, výkonný předseda skupiny v rozhovoru se stanicí CNBC nasadil opatrný tón, když prohlásil, že severokorejská krize nepředstavuje „dobrou dynamiku“, stejně jako nic, co nutí lidi investovat do obrany a ne do věcí, které zlepšují životy lidí. Jeden z nejdůležitějších amerických průmyslových konglomerátů ale prý plně doufá, že jeho byznysu v obraně celá záležitost na Korejském poloostrově pomůže.

„Japonsko, Jižní Korea a ostatní se budou chtít chránit a být mnohem opatrnější,“ uvedl Cote v rozhovoru se stanicí CNBC.

Kauza kolem KLDR by mohla být také přesvědčivějším argumentem pro to, proč by si Honeywell mohl ponechat aerokosmickou divizi, napsala CNBC. Ta vyrábí na příklad proudové motory do privátních letadel nebo řídicí systémy do kokpitů. Když ale trh s vrtulníky a s byznys letadly ztrácel na síle, začala být tato divize pro ziskovost firmy závažím.

Odseknutí této jednotky od zbytku firmy požaduje investor Loeb. Hodnota pro podílníky by se tím zvýšila o 20 miliard dolarů, napsala v dubnu jeho investiční společnost, hedgeový fond Third Point akcionářům.

Cote ale nesouhlasí, že by se této divizi vedlo nějak hůře. Divizí aerokosmonautiky jsme ale „ohromeni“, uvedl mimo jiné v rozhovoru se CNBC na okraj konference v Singapuru. Firma nicméně pod vedením nového generálního ředitele Dariuse Adamczyka provádí strategickou revizi všech svých součástí. Oznámení v této věci prý padne na podzim.

Řinčení zbraněmi v KLDR v posledních týdnech přitahovalo pozornost investorů. Páteční raketový test ovšem trhy už příliš nepolekal, americký širší akciový index S&P 500 se poprvé vyhoupl nad 2 500 bodů a Dow Jones Industrial Average si zapsal nový rekord. Následující graf ukazuje výkonnost akcií Honeywell za posledních 5 let do pátku, kdy zapsaly přírůstek 1,27 procenta.

Zdroje: CNBC, BBG, Patria.cz