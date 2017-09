Vlastním akcie Pegasu. Jak mohu postupovat vůči nabídce na převzetí od R2G Rohan?

Společnost R2G Rohan uveřejnila dobrovolnou nabídku na převzetí akcií společnosti Pegas Nonwovens. Nabídková cena činí 1010 Kč za akcii, akcionáři mohou nabídku písemně přijmout do 25. září 2017. Jaké možnosti celkově akcionáři Pegasu Nonwovens mají a jak v rámci nich postupovat? Akcie mohou v rámci nabídky prodat, na nabídku nereagovat nebo akcie prodat za tržní cenu na volném trhu. Nabízíme průvodce (nejen) pro klienty obchodníka s cennými papíry Patria Finance.

„Nabídka ve výši 1010 Kč za akcii odpovídá téměř 11x násobku ukazatele EV/EBITDA, přičemž 5letý průměr, na kterém se doposud obchodovaly akcie Pegas je 8,3x (10letý 7,7x). Nabídka oceňuje společnost také téměř 16x násobkem ukazatele P/E, když 5letý průměr je 10,0x (10letý 9,7x). Přihlédneme-li k poklesu dividendového výnosu pod 3,5 % a faktu, že další růst výrobní kapacity Pegasu se odehrává v zemích se značně vyšším geopolitickým rizikem než ČR (Egypt, Jižní Afrika), nemůžeme nabídku hodnotit jinak, než jako atraktivní, a akcionářům ji tak doporučujeme využít,“ uvedli opakovaně analytici Patria Finance a to i po momentu, kdy názor obrátil a svůj 29,98% podíl se do rukou R2G Rohan rozhodl odprodat největší akcionář Pegasu, kterým je Wood Textiles Holding.

Samotná R2G Rohan veškeré podklady, které souvisí s dobrovolnou nabídkou na převzetí Pegas Nonwovens, soustředí na této stránce. Kompletní informace naleznete v dokumentu Dobrovolná nabídka převzetí (dále jen „Nabídkový dokument“), který je včetně všech relevantních dokumentů k dispozici také na internetových stránkách České spořitelny, která byla Navrhovatelem zmocněna k zprostředkování nabídky na koupi akcií. Doporučujeme tyto internetové stránky průběžně sledovat z důvodu případných aktualizací.

Varianta A: Chci využít veřejnou nabídku za cenu 1010 Kč na akcii

Pokud se rozhodnete pro přijetí nabídky, řiďte se pokyny uveřejněnými na internetových stránkách České spořitelny. Jedním z kroků pro využití nabídky je podání příkazu svému obchodníkovi s cennými papíry. Příkaz do Patria Finance podáte formou Žádosti o převod CP a Potvrzení o přijetí pokynu – Pegas. Zasláním Žádosti postup nekončí, pozorně čtěte instrukce dostupné na internetových stránkách České spořitelny. Žádost řádně vyplňte a podepište, Váš podpis nechte úředně ověřit. Žádost zašlete e-mailem na info@patria-direct.cz z e-mailové adresy, uvedené v Patria Finance, NEBO poštou na adresu Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1 do 25. 9. 2017 do 12 hodin.

Po obdržení žádosti Vám budou akcie Pegas v daném počtu blokovány na Vašem evidenčním účtu až do vypořádání transakce tj. nebude možné s blokovanými akciemi jakkoliv disponovat. Na Vaši e-mailovou adresu Vám zašleme dokument zpět potvrzený za naši společnost.

Kromě výše uvedené žádosti budete dle pokynů v Nabídkovém dokumentu vyplňovat formulář pro Českou spořitelnu „Oznámení o akceptaci“. Pro vyplnění budete potřebovat následující údaje: název a kód účastníka v CDCP: Patria Finance, a.s., kód účastníka 963. Číslo majetkového účtu: 808000159422. Veškeré dotazy k tomuto formuláři prosím směřujte na Českou spořitelnu. Oznámení o akceptaci NEZASÍLÁTE do Patria Finance, ale do České spořitelny.

Varianta využití veřejné nabídky ke koupi akcií je zpoplatněna ze strany Patria Finance částkou 1 000 Kč. Poplatek bude uhrazen z kupní ceny k datu převodu akcií. Peněžní prostředky za prodej akcií budou na Vašem evidenčním účtu u společnosti Patria Finance disponibilní k datu převodu akcií dle čl. 6 Nabídkového dokumentu (5. 10. 2017).

Varianta B: Nereagovat na nabídku k odkupu akcií

V případě, že se akcionář Pegas Nonwovens rozhodne nevyužít nabídky na převzetí akcií ze strany R2G Rohan tím způsobem, že na ni nebude nijak reagovat, zachová si veškerá práva akcionáře. Je však třeba přihlédnout k možným důsledkům odkupu, uvedeným v Nabídkovém dokumentu. Zároveň Navrhovatel uvádí, že s ohledem na dlouhodobý investiční záměr je připraven omezit či zastavit tok financí akcionářům.

Varianta C: Akcie Pegasu prodat na burze za tržní cenu

Akcionář Pegas Nonwovens samozřejmě také může prodat své akcie na burze za aktuální tržní cenu. Ta v pondělí 18. září dosahuje kolem 1003 korun za akcii.

Prodejní pokyn mohou klienti obchodníka s cennými papíry Patria Finance zadat elektronicky prostřednictvím obchodní aplikace Webtrader, případně využitím mobilní aplikace Patria MobileTrader či telefonicky na lince (+420) 221 424 424. Poplatek spojený s prodejem akcií je stanoven dle platného Sazebníku poplatků. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat Patria Finance na telefonním čísle (+420) 221 424 240 nebo na e-mailové adrese info@patria-direct.cz.

