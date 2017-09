Firemní auta znovu pod Kunětickou horou

Den s Fleetem v obci Dříteč u Pardubic se může pochlubit nejdelší historií ze všech akcí od roku 2007. Ten letošní se konal ve čtvrtek 14. 9. 2017 již po osmé a jak konstatoval v úvodu dopolední konference výkonný ředitel pořádající společnosti Club 91, s.r.o. Martin Mensa, oblíbenost tamního místa mezi českými fleetovými manažery pramení z dobré dostupnosti, příjemného prostředí a vynikajících služeb Golf & Spa Resortu Kunětická hora.

„Třetí faktor je ale ten nedůležitější. Dobrých míst se všemi předpoklady pro pořádání takové akce je dnes již po celé republice dostatek. To, čeho je bohužel stále nedostatek, je profesionalita a opravdový hostitelský přístup. A právě tím je Dříteč výjimečná,“ doplnil Martin Mensa

Na podzimní Den s Fleetem letos přijelo na 350 hostů z řad správců vozových parků i dodavatelů. Mezi fleetovými operátory byla opravdová esa českého průmyslu, obchodu a služeb, stejně jako střední a menší společnosti. Kapacita areálu byla tedy opět vytížena na 100 % a pořadatelé se nevyhnuli ani celodenní uzavírce příjezdové komunikace od Dříteče.

Hlavním důvodem návštěvy zástupců českých fleetových firem byla jako vždy jedinečná možnost vyzkoušet si aktuální modelové řady osobních lehkých užitkových vozů a získané pocity doplnit

o informace ze strany přítomných obchodních zástupců. Téměř stovka testovacích vozů byla v celodenní permanenci. Uskutečnilo se na 600 testovacích jízd, z nichž přibližně 1/3 (přesně 191) byla objednána přes platformu testujauto.cz časopisu FLEET. Automobilkám se v současné době nebývale daří, nicméně přítomné značky svou účastí daly najevo, že ani „vyprodané sklady“ nic nemění ne jejich úsilí být svým fleetovým zákazníkům stále nablízku. A hlavně – že se nebojí bezprostředního srovnání – což sice vyžaduje kus odvahy, ale současně je to jedna z hlavních přidaných hodnot Dnů s Fleetem. V této oblasti chystá FLEET na příští rok další novinky, které dají akcím ještě větší konkurenční náboj. „Detaily zatím prozrazovat nebudeme, ale půjde o to nabídnout hostům akce ještě větší přidanou hodnotu při testování automobilů. Nevíme, jak se k tomu postaví automobilky, ale víme jistě, že se to bude líbit fleetovým manažerům, tj. jejich zákazníkům. Věřím, že to přinese prospěch oběma stranám,“ avizuje šéfredaktor Fleetu Richard Plos.

Dodavateli fleetů však nejsou jen automobilky, proto se na Dnech s Fleetem prezentují i firmy z dalších dodavatelských oblastí. Letos to byly renomované značky AG AUTOSKLA, CCS, MOL, PRINCIP, SHERLOG a VIANOR. Hostům Dne s Fleetem se tak nabídla zajímavá řešení z oblasti distribuce PHM, kartových systémů, telematiky, zabezpečení vozidel a dalších.

Konferenci pak obohatily přednášky dalších partnerů. Václav Zikmund ze společnosti Toyota připomenul 20 let hybridních technologií Toyota a Lexus. Úsilí Toyoty nyní sklízí ovoce po celém světě. Toyota se vydala tímto směrem v době, kdy konec dieselových motorů byl v nedohlednu

a právě do jejich vývoje šly největší investice. Nyní mají Toyota a Lexus dohromady 84 % hybridního trhu, který roste o 100 a více procent ročně. A navíc, jak poznamenal Václav Zikmund, náskok minimálně deseti let vývoje.

Značky Jaguar a Land Rover zase boří letitá schémata o tom, co je a co není fleetová značka. Ivo Řehák, který řídí dovoz a distribuci těchto značek do ČR, ukázal přednosti modelových řad Jaguar/Land Rover a připomenul několik úspěšných fleetových obchodů, které se zde realizovaly. Jednalo se o pestrou škálu firem a institucí od státní správy přes vozidla pro obchodní zástupce, manažerská auta až po montážní vozidla. V případě posledního zmíněného obchodu 35 modelů Discovery Sport nahradilo ve vozovém parku octavie. Využití značek Jaguar/Land Rover ve firmách favorizuje široká modelová řada (od kompaktního Jaguaru XE až po top manažerské vozidlo Range Rover), špičkové technologie, jedinečný design a v neposlední řadě i jasně definovaná fleetová politika, kterou uvádějí do praxe momentálně tři Fleet & Business centra. Jaguary a landrovery jsou tak určeny zejména pro úspěšné inovativní firmy, které se chtějí odlišit. A přitom je často cena a další obchodní podmínky velmi příjemně překvapí.

To, že tvůrcem úspěšné fleetové politiky nemusí být jen dovozce, ale i dealer, přesvědčila účastníky přednáška Petra Vavrouše ze společnosti AUTO IN. Multiznačkový dealer má své pobočky prakticky po celé republice; v Pardubicích představil zejména své aktivity spojené se značkou Ford, u níž je v současnosti největším dealerem. Zejména fleetové firmy využívají dvou programů společnosti, které dokládají jasnou orientaci společnosti na služby. První se jmenuje Auto In Technology a poskytuje služby zejména v oblasti elektromobility. Druhý program – Auto In Performance – je převážně výukový zaměřený na zvládání krizových situací, využívání bezpečnostních prvků a obecně ovládání vozidla.

Pardubický Den s Fleetem byl poslední outdoorovou akcí Tour de Fleet 2017. Teď nás již čeká akce Fleet Festival Praha, který se odehraje v Galerii Mánes 19. října 2017. Na programu bude konference Face to Face, diskusní stůl mezi správci vozových parků a jejich dodavateli, a večerní předání cen ALD Automotive Fleet Awards 2017.

Příští akce ve zkratce:

Fleet Festival Praha 2017 – Art of Feet Management

Datum konání: 19. října 2017

Art Restaurant Galerie Mánes

Masarykovo nábřeží 1

Praha 1

www.manesrestaurant.cz

Podrobnosti o akci najdete na našich webových stránkách www.ifleet.cz