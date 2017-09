12.h - Evropa dopoledne pokračuje v rallye z minulého týdne, eurodolar se hledá, ropa nad 50 a 55 USD, BCPP mírně v červeném, Uni nad 340 Kč

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne pokračují v optimistické náladě z minulého týdne. Napětí kolem KLDR se dále nezvyšuje alespoň do zítřka a další hurikány v karibské oblasti jsou ještě relativně daleko od amerického pobřeží. Americký prezident vystoupí v úterý na půdě OSN, což by mohlo přinést zajímavý ale dopředu jen těžko odhadnutelný posun v otázce KLDR.Investoři proto věnují pozornost především blížícímu se zasedání měnového výboru amerického Fedu a také zvýšení ratingu Portugalska zpět do investiční úrovně. Od Fedu se očekává další krok ve směru normalizace měnové politikyEurodolar osciluje kolem pátečního závěru, libra bere zpět malou část svého posílení z konce minulého týdne. Koruna těsně pod hranicí 26,1 za euro Ropa vstupuje do nového týdne nad úrovněmi 50 respektive 55 USD . Trh bude čekat na další vývoj hlavních motivů. BCPP dopoledne mírně koriguje růst z minulého týdne. Až na Erste mírně oslabují všechny hlavní tituly, v růstu pokračuje Unipetrol , který se přehoupl přes hranici 340 Kč