Těžba lithia v Krušných horách může dát práci více než 1 000 lidí

Při těžbě lithia v Krušných horách by mohlo najít práci přes 1000 lidí. Lithium se používá na výrobu baterií a jeho cena na světových trzích stoupá, dobývat by se v okolí Cínovce na Teplicku mohlo za několik let. Celková vstupní investice na otvírku podzemního dolu a výstavbu zpracovatelských závodů se bude pohybovat okolo deseti miliard korun, uvádí se v materiálu, který projednali krajští zastupitelé.



Lithium patří podle surovinové politiky ČR schválené v létě vládou ke strategickým surovinám. V Česku se nacházejí podle odhadu asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese.





Menší projekt společnosti Cínovecká deponie na odkališti už má povolení k těžbě, v rámci druhého, který plánuje společnost Geomet, se dělají průzkumné vrty. Hlubinný důl by vznikl na místě původního. "Provoz dolu bude zajišťovat zhruba 660 zaměstnanců, provoz úpravárenského komplexu 350 zaměstnanců. Přímá realizace záměru zajistí přes 1000 pracovních míst," uvádí dokument, který má ČTK k dispozici. Záměr bude posuzován v rámci procesu vlivů na životní prostředí (EIA).Geologický průzkum je velmi nákladný. Firma Geomet, kterou vlastní australský European Metals Holdings (EMH), už do geologických prací investovala zhruba 350 milionů korun . Vstupní náklady na otvírku dolu mohou být deset miliard korun , proto podle dokumentu není možné, aby těžbu provedl stát."Světová spotřeba lithia je dnes tažena výhradně automobilovým průmyslem . Pokud by došlo ke změně technologie výroby baterií, což není vůbec nepravděpodobné, nese veškeré riziko soukromý těžař, nikoliv stát. V případě, že sázka na budoucí dlouhodobou potřebu lithia vyjde, lze ložisko následně těžit po několik generací," uvádí dokument v reakci na červnové vystoupení senátora Jaroslava Doubravy ( KSČM ), který uvedl, že by těžbu měla zajišťovat státní firma.Město Dubí, pod které Cínovec patří, těžbu podporuje, vedle pracovních míst bude znamenat příjem do rozpočtu z poplatků. Hlavním přínosem má být vytvoření nového průmyslového odvětví, tzv. e-mobility s vysokou přidanou hodnotou. Pokud by se lithium na severu Čech nejen těžilo, ale i zpracovávalo, počet pracovních míst by ještě vzrostl. Míra nezaměstnanosti zůstává v Ústeckém kraji spolu s Moravskoslezským krajem nejvyšší v republice, v srpnu byla 6,1 procenta.