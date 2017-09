USA si neoddechnou: Jose by mohl příští týden zasáhnout New York a východní pobřeží USA (18.9.2017)

Kromě bouře Maria, jež v posledních dnech zesílila na hurikán Atlantik vyprodukoval další tropickou bouři, která by mohla potenciálně také ohrozit pobřežní státy USA. Její pracovní jméno je Jose a příští týden by mohla zasáhnout New York a další oblasti východního pobřeží USA.Aktuálně se tento hurikán 1. stupně nebezpečnosti pohybuje cca 775 kilometrů od pobřeží Severní Karolíny rychlostí cca 9 mil. za hodinu při rychlosti větru kolem 80 mph. Z dosavadní trajektorie se odhaduje, že pokud se nezmění mohla by bouře dosáhnout oblasti New Yorku a New Jersey v polovině příštího týdne. Vzhledem k velké časové vzdálenosti se může snadno stát, že Jose do té doby zeslábne případně se odkloní od stávající trajektorie. Při zmíněné časové prodlevě je chybovost trasy v průměru kolem 225 mil. Podle některých odhadů má Jose cca 18procentní šanci, že New York v příštím týdnu skutečně zasáhne.Naposledy New York zasáhla superbouře v roce 2012, kdy po sobě Sandy zanechala ve městě a přilehlém okolí škody v rozsahu cca 70 mld. USD