Indie brzy nahradí Čínu v pozici asijské jedničky. Má mladší a rycheji rostoucí populaci

Asijskou jedničkou se v dohledné době stane Indie, která nahradí doposud dominující Čínu. Hlavním důvodem bude podle odhadů především rychlejší růst populace a její celkově nižší průměrný věk.Podle studie Delloite LLP se podíl starších osob nad 65 let v Asii do roku 2027 zvýší ze současných cca 365 miliónů na více jak 500 miliónů respektive nad 1 miliardu do roku 2050. V Indii naproti tomu poroste v následujících 20 letech počet lidí v produktivním věku ze současných cca 885 miliónů směrem k 1,08 miliardy a nad touto úrovní se udrží následujících 50 let. Indický růst produktivní populace bude odpovídat zhruba polovině celkového asijského růstu v tomto ohledu. Noví "pracující" budou v Indii navíc mnohem schopnější a vzdělanější než v současnosti, což bude dále zvyšovat jejich potenciál a potenciál celé indické ekonomiky Podobně relativně mladou populaci mají ještě další asijské země jako Indonésie nebo Filipíny.Mezi asijskými zeměmi, které budou nejvíce čelit problémům spojeným se stárnoucí populací budou patřit především Čína, Hong Kong, Taiwan, Jižní Korea, Thajsko a Nový Zéland.