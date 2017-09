Srpnový růst PPI bude zřejmě jen přechodný

Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE





Ceny pohonných hmot vedly ke zrychlení meziročního růstu i v případě spotřebitelských cen , v dalších měsících by ale ceny ropy měly vést meziroční inflaci ke zmírnění, což platí i o cenách průmyslových výrobců Zmírnění meziročního růstu naopak vykázaly výrobní ceny v zemědělství, a to díky cenám v živočišné výrobě, kde se meziroční cenový růst zmírnil druhý měsíc v řadě.I tak je ale růst cen zemědělských výrobců nadále silný a hlavním tahounem cenového růstu je právě živočišná výroba.Pozornost jistě upoutá výrobní cena mléka, kde se meziroční růst zrychlil na 38,5 % po růstu 37,0 % vykázaném v červenci: zde ale nejde o nějak překvapivé zjištění a je v souladu s tím, jak se v posledních týdnech a měsících vyvíjejí i koncové ceny mléčných výrobků.Růst výrobních cen by se měl ve zbytku letošního roku zmírnit, což platí jak o cenách průmyslových výrobců , tak o cenách v zemědělství, a tato tendence by měla pokračovat i v první polovině roku 2018.Z pohledu měnové politiky je ale podstatný obraz celkové ekonomiky , kde dochází k přehřívání vzhledem silnému hospodářskému růstu a souvisejícímu využití kapacit.Tuzemská ekonomika jede obrazně řečeno naplno, což se projevuje mimo jiné ve zrychlování růstu mezd a v růstu jádrové inflace , a právě tyto faktory povedou ČNB k tomu, že ve zbytku letošního roku velmi pravděpodobně dále zvýší své úrokové sazby . Otázkou v tomto ohledu zůstává, zda ČNB k tomuto kroku přikročí již na svém zasedání bankovní rady koncem září, anebo zda s tímto krokem bankovní rada počká až na počátek listopadu, kdy bude mít ČNB k dispozici čerstvou prognózu vývoje české ekonomiky