Rozbřesk: Týden před německými volbami čekají trhy na Fed. O co se vlastně hraje v Německu?

Do dne D u našeho největšího souseda zbývá ani ne týden - příští pondělí bude jasno o výsledku německých voleb. O vítězi (CDU/CSU) a druhém v pořadí (sociální demokracie) je prakticky rozhodnuto. Hraje se o bronz, o úspěch antisystémové AfD a ve finále zejména o podobu budoucí koalice. Angela Merkelová s vysokou pravděpodobností bude opět kancléřkou. Různé koalice ovšem mohou ve finále zaznamenat poměrně různé programové výsledky.



Pokud se do parlamentu dostane liberální FDP a zaznamená slušný výsledek (podtržený třetím místem v pořadí), bude pro Merkelovou lákavější začít jednání právě s ní. Od voleb v roce 2013 se totiž dvě největší strany posunuly v řadě ekonomických i neekonomických otázek z politického středu každá svým směrem - CDU/CSU doprava a sociální demokraté doleva. CDU/CSU se poprvé zasazuje o zvýšení výdajů na zbrojení a obranu, chce zrušit solidární daň a snížit daň z příjmu. Naopak SPD chce zvýšit zdanění kapitálu a zavést dědickou daň. Socialisté jsou také větším fanouškem evropské politiky francouzského prezidenta Emanuela Macrona směřující k užší integraci eurozóny, dvojrychlostní Evropě a ustavení společných hospodářských institucí. Kdyby měla možnost Angela Merkelová naopak postavit koalici s FDP, vybrala by si pohodlně partnera, který se stále pohybuje dál napravo od CDU/CSU. Vyhnula by se tak řadě bolestných programových kompromisů v ekonomických i evropských otázkách a v neposlední řadě také v oblasti migrace, kde je program CDU/CSU i FDP bezesporu konzervativnější než návrhy SPD.



Pokud by vyhrála ve finále koalice CDU/CSU a FDP, byla by to pozitivní zpráva pro německé podnikatele, současně signál, že přátelská náruč vůči prezidentu Macronovi bude otevřená jen opatrně a podmíněně. Je ovšem otázkou, zda by euro samotné nemělo větší radost z pokračování velké koalice, která by měla k dotažení projektu evropského ministra financí, rozpočtu a potažmo evropských dluhopisů výraznější prioritu.



TRHY



CZK a dluhopisy

Zbývá nám týden, ve kterém mají centrální bankéři ještě poslední šanci něco říci před zářijovým zasedáním ČNB. V tom se bude hrát opět o další růst sazeb a část bankovní rady ve světle posledních silných čísel (HDP, mzdy) začala vracet do hry růst sazeb na podzim tohoto roku, teoreticky tedy již v září. ČNB si však může stále počkat do listopadu, až bude mít v ruce novou prognózu. Listopadový růst sazeb by také zapadal do přání hlavního ekonoma ČNB Tomáše Holuba, který zdůrazňoval plynulost procesu zvyšování úrokových sazeb. Proti tomu zase hovoří historická zkušenost s ČNB - pokud byla někdy v minulosti přesvědčená, že je třeba něco udělat, rozhodnutí neodkládala - to by hovořilo spíše pro růst sazeb již v září. Bude proto velice zajímavé, zda se k sazbám v tomto týdnu vyjádří ještě další centrální bankéři (především ti, co ještě na adresu sazeb příliš nemluvili - Vladimír Tomšík, Oldřich Dědek, Tomáš Nidetzký). Jisté je jedno, korunu jestřábí komentáře z centrální banky jako by nezajímaly - síla pro postup dál se jí shání jen těžko.



Zahraniční forex

V pátek dál vítězila britská libra, která těžila z jestřábího postoje BoE. Na eurodolaru měla navrch společná evropská měna. Výnosy v Německu rostly o trochu rychleji než v USA a klesající akcie dolaru nesvědčily.



Tomuto týdnu budou dominovat dvě události - středeční zasedání FOMC a nedělní volby v Německu. V předvečer zasedání Fedu si dolar muže udržovat relativně silnou pozici, neboť trh bude očekávat zpřísnění měnové politiky skrze zahájení redukce bilance (tzv. kvantitativní utahování). Nicméně ostatní výstupy ze zasedání mohou být lehce holubičí (nižší výhled pro inflaci a možná i růst, méně hlasů pro růst sazeb v dot plots).



Ve střední Evropě přitáhne pozornost zítřejší zasedání maďarské MNB. Ta chce jít proti proudu a dále uvolnit měnovou politiku, což se forintu nelíbí a tak oslabuje.



Ropa

Cena ropy Brent se na začátku nového týdne nadále pohybuje nad 55 USD/barel. Ropě se líbí silnější růst spotřeby ve druhém čtvrtletí, na který poukázala minulý týden mj. agentura IEA. Kromě toho ceny ropy podpořil asi i vcelku výrazný pokles aktivity amerických producentů v minulém týdnu.



Z makroekonomických událostí bude tento týden pro trhy jedničkou zasedání Fedu. Tradičně velmi sledovaná týdenní data o amerických zásobách ropy budou tento týden znovu silně ovlivněna americkými hurikány a jejich vypovídací hodnota tak bude omezená.