Fed zřejmě ve středu oznámí snižování své bilanční sumy (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Hlavní událostí nadcházejícího týdne je zasedání Komise pro otevřené trhy amerického Fedu. Centrální bankéři podle našeho očekávání sice nezmění sazby, oznámí však postupné omezování obrovské bilance Fedu. Tržní reakce by ale měla být klidná, protože investoři s touto strategií počítají. Kalendář ekonomických dat je jinak krátký. Pozornost si zaslouží indikátory sentimentu v Evropě: německý ZEW a PMI v eurozóně. Tato čísla by měla přinést příznivé zprávy z ekonomiky EMU. Poté se o víkendu odehrají volby v Německu. V Česku budou zveřejněny srpnové produkční ceny, ale především budeme vyčkávat na nové zprávy z ČNB. Centrální bankéři mají čas na další vyjádření o měnové politice do čtvrtka, kdy začíná mediální karanténa před zasedáním na konci měsíce.

Čekají nás příznivá data o důvěře v ekonomiku EMU

Důvěra investorů v německou ekonomiku by se v září měla vylepšit na 14,5 bodu po svém srpnovém poklesu. V minulém měsíci zasáhl ZEW index nárůst geopolitické nejistoty, který se mimo jiné promítl do poklesu akciových trhů. Tyto faktory odezněly, takže index očekávání by se mohl odrazit ze srpnových 10 bodů, což bylo letošní minimum. Německé ekonomice by se mělo nadále dařit, což se promítne do mzdových vyjednávání na přelomu roku.

Americká centrální banka by sice měla na svém středečním zasedání ponechat sazby beze změn, očekáváme však, že oznámí postupné snižování své bilanční sumy. Od října by tak měl Fed omezovat reinvestice, které doposud udržovaly jeho bilanci na historickém maximu. Pro dluhopisový trh to sice znamená výpadek poptávky, na druhou stranu investoři toto rozhodnutí centrálních bankéřů do velké míry očekávají. Pokud tedy trh bude reagovat na středeční rozhodnutí klidně, může Fed bez výraznějších obav přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb v prosinci. Jestli se tak skutečně stane, bude nakonec záviset na údajích z ekonomiky. Srpnová inflační statistika byla z tohoto pohledu příznivá. Data za září sice částečně ovlivní následky hurikánů, v celkovém pohledu ale předpokládáme pokračující růst amerického hospodářství, který prosincové zvýšení sazeb umožní.

Kompozitní PMI v eurozóně by měl podle našich očekávání vykázat v září růst o 0,2 pb na 55,9 bodu. Jednalo by se o první zvýšení PMI od letošního dubna. Tahounem by měl být sektor služeb, kterému se daří díky rostoucí spotřebě domácností v členských zemích eurozóny. Úroveň PMI naznačuje, že by měla evropská ekonomika růst v Q3 17 o 0,5-0,6 % q/q, což je v souladu s výhledem SG založeným na tvrdých makroekonomických datech. Zároveň se jedná o dynamiku přesahující potenciální růst, což by v důsledku mělo zvyšovat mzdy a poptávkovou inflaci.

Dolar proti euru umazal část svých předchozích ztrát

Dolar minulý týden vykompenzoval část svého předchozího oslabení vůči euru. Americká měna si připsala zhruba dvě třetiny procenta. Nejdříve dolaru pomohla inflační data za srpen. Ve čtvrtek se tak kurz přiblížil hranici 1,185 USD/EUR. Pátek však přinesl zklamání ze srpnového maloobchodu, kde tržby poklesly téměř ve všech kategoriích. Kurz se tak na konci týdne ustálil zhruba na úrovni 1,195 USD/EUR.

Ceny výrobců v Česku mírně vzrostou

Ceny průmyslových výrobců v Česku v srpnu pravděpodobně mírně vzrostly především kvůli dražší ropě. Meziroční dynamika by ale měla zůstat poměrně mírná.

Srpnová průmyslová produkce v Polsku zřejmě vykompenzovala pokles výstupu v červenci. Podobný trend bychom měli vidět i v České republice, kde průmysl zažil v červenci podobný (jednorázový) propad kvůli celozávodním dovoleným.

Koruna oslabuje navzdory rostoucím šancím na vyšší sazby ČNB

Kurz koruny nadále vyčkává na nějaké větší impulsy, kam může patřit blížící se zasedání České národní banky na konci září. Prozatím je ale vývoj na trhu velmi klidný. Během minulého týdne se koruna pohybovala kolem úrovně 26,10 CZK/EUR. Investory nijak zásadně nerozrušila statistika srpnové inflace (skončila v souladu s naším odhadem), ani náznaky z ČNB, že ještě jedno zvýšení sazeb do konce roku je na místě. Tato vyjádření jsou v souladu s naší prognózou, že ČNB zvýší sazby opět letos v listopadu a v příštím roce dokonce třikrát. Koruna by se tak měla ještě do konce letošního roku dostat pod úroveň 26,00 CZK/EUR.

Zlotý a forint minulý týden oslabily. V jejich kurzu se zřejmě promítla rostoucí očekávání, že americké centrální banka nakonec přeci jen zvýší sazby ještě jednou do konce letošního roku.