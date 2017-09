Americký S&P 500 poprvé v historii nad 2500 body (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Akcie CME míří do regionálního indexu CECE EUR.

Evropské akcie budou na počátku dnešní seance hledat svůj směr.

Tento týden ve Spojených státech příliš bohatý na nová makroekonomická data nebude. Dočkáme se některých statistik z trhu nemovitostí a předstihových ukazatelů. O to zajímavější však bude zasedání Fedu, jehož výsledky se dozvíme ve středu v podvečer. Na starém kontinentě se rovněž dočkáme indikátorů důvěry, dnes pak bude zveřejněna spotřebitelská inflace.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový index S&P 500 dosáhl ve své historii dalšího milníku, když překonal hranici 2500 bodů. K tomu mu v pátek pomohl zisk ve výši pouhých dvou desetin procenta. V celém týdnu si akciový trh připsal 1,6 %. Poté, co odezněly obavy ze způsobených škod hurikánem, které se měly vyšplhat až k 200 mld. USD, a co geopolitická rizika mírně ustoupila, se pozornost investorů vrátila opět k makroekonomických číslům, která zůstávají nadále pro akciový trh povzbudivá.

Asijsko-pacifický region vstoupil do nového týdne růstem. Daří se prakticky všem trhům. Největší zisky si odnášejí akcie obchodované v Jižní Koreji, kde index Kospi přidává 1,3 %. Sekunduje mu hongkongský trh s 1,1% zisky. Obchodní aktivita v regionu však byla během nočního obchodování slabší, když trhy v Japonsku zůstaly kvůli svátku zavřené.

Středeční zasedání Fedu by nemělo přinést změnu v nastavení úrokových sazeb, nicméně by americká centrální banka měla začít postupně snižovat svoji bilanční sumu. Nečekáme žádnou výraznější reakci na tento krok, překvapením by dle nás pro trhy bylo, pokud by Fed nic takového neoznámil. Hospodářský růst přes následky hurikánů zůstává nadále velmi solidní a ekonomika by se tak měla lehce vypořádat s dalším zvyšováním sazeb. To my očekáváme na prosincovém zasedání.

ČEZ

Bulharská uhelná skupina Bobov Dol nabídla nejvyšší cenu za bulharská aktiva ČEZ ve výši 250 mil. EUR. Kromě ní podaly svou nabídku další čtyři společnosti.

Počáteční investice v Bulharsku byly 8,6 mld. CZK za uhelnou elektrárnu Varna a 8,7 mld. CZK za distribuční společnost. ČEZ doposud získal na dividendách zhruba 7 mld. CZK. Při započtení nejvyšší nabídnuté ceny by jeho výtěžek v Bulharsku dosáhl 13,5 mld. CZK, což představuje nadále ztrátu ve výši necelých 4 mld. CZK.

Zprávu tak celkově hodnotíme negativně.

CME

Akcie mediální společnosti CME budou ode dneška zařazeny do indexu CECE EUR. Tato změna má význam zejména pro pasivní institucionální investory, pro jejichž portfolia může být tento index benchmarkem. V takovém případě dochází k převrstvování prostředků ve prospěch CME a to zvyšuje poptávku po jejích akciích. Na druhou stranu je podstatné říci, že váha akcie v indexu bude minimální, neměla by překročit 0,3 %.