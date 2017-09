Ranní glosa: Týden do německých voleb - o co se hraje?

Do dne D u našeho největšího souseda zbývá ani ne týden - příští pondělí bude jasno o výsledku německých voleb. O vítězi (CDU/CSU) a druhém v pořadí (sociální demokracie) je prakticky rozhodnuto. Hraje se o bronz, o úspěch antisystémové AfD a ve finále zejména o podobu budoucí koalice. Angela Merkelová s vysokou pravděpodobností bude opět kancléřkou. Různé koalice ovšem mohou ve finále zaznamenat poměrně různé programové výsledky.



Pokud se do parlamentu dostane liberální FDP a zaznamená slušný výsledek (podtržený třetím místem v pořadí), bude pro Merkelovou lákavější začít jednání právě s ní. Od voleb v roce 2013 se totiž dvě největší strany posunuly v řadě ekonomických i neekonomických otázek z politického středu každá svým směrem - CDU/CSU doprava a sociální demokraté doleva. CDU/CSU se poprvé zasazuje o zvýšení výdajů na zbrojení a obranu, chce zrušit solidární daň a snížit daň z příjmu. Naopak SPD chce zvýšit zdanění kapitálu a zavést dědickou daň. Socialisté jsou také větším fanouškem evropské politiky francouzského prezidenta Emanuela Macrona směřující k užší integraci eurozóny, dvojrychlostní Evropě a ustavení společných hospodářských institucí. Kdyby měla možnost Angela Merkelová naopak postavit koalici s FDP, vybrala by si pohodlně partnera, který se stále pohybuje dál napravo od CDU/CSU. Vyhnula by se tak řadě bolestných programových kompromisů v ekonomických i evropských otázkách a v neposlední řadě také v oblasti migrace, kde je program CDU/CSU i FDP bezesporu konzervativnější než návrhy SPD.





Pokud by vyhrála ve finále koalice CDU/CSU a FDP, byla by to pozitivní zpráva pro německé podnikatele, současně signál, že přátelská náruč vůči prezidentu Macronovi bude otevřená jen opatrně a podmíněně. Je ovšem otázkou, zda by euro samotné nemělo větší radost z pokračování velké koalice, která by měla k dotažení projektu evropského ministra financí, rozpočtu a potažmo evropských dluhopisů výraznější prioritu.