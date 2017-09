Chcete hospodu nebo obchod na venkově? Stát nabídne pomoc!

Ve snaze zabránit poklesu podnikání na venkově a jeho vylidňování, se stát rozhodl k radikálnímu kroku. Už příští rok si totiž polepší vesničtí podnikatelé a to nejen v oblasti zemědělství. Živnostníci a ekonomika na vsích se tak dočká mnohamilionové finanční dotace.

Vláda premiéra Sobotky se na konci svého mandátu rozhodla schválit nový program výhodných půjček pro menší a střední podnikatele na venkově. Finanční příspěvky by tedy měli dostat nyní i živnostníci mimo obor zemědělství.

Kdokoli se odhodlá otevřít si hospodu, obchod, penzion nebo jakoukoli řemeslnou službu, může stát požádat o příspěvek na úroky z půjčky. Dokonce může o samotnou půjčku požádat rovnou stát. Dosud se tyto výhody týkaly pouze zemědělství.

Vláda si tímto vstřícným krokem klade především za cíl zabránit vylidňování venkova. V současnosti je u nás na 2500 malých obcí, o počtu menším než pět set obyvatel, ve kterých ubyla za posledních 15 let skoro pětina obyvatel.

„Podporu chceme zaměřit na drobné, malé a střední podnikatele, kteří na vesnicích hrají naprosto klíčovou roli,“ uvedl pro deník.cz ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), který je tvůrcem návrhu.

Podpora má přijít ve dvou formách prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. V prvním případě je možné získat až třímilionový zvýhodněný úvěr nebo finanční příspěvek do částky 15 tisíc eur. Doba pro splacení úvěru by měla být sedm let s možností odkladu splátek jistiny úvěru o 12 měsíců.

Druhou možností pro venkovské živnostníky je uhradit část úroků z komerčních úvěrů do výše čtyř procent z jistiny úvěru. U nemovitostí nesmí půjčka přesáhnout 10 milionů, u dalšího majetku pět milionů. Tato forma finanční pomoci je určena hlavně podnikatelům ve znevýhodněných obcích. Seznam těchto vesnic připraví ministerstvo pro místní rozvoj.