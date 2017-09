Víkendář: Merkelová o německých automobilkách, úpadku demokracie a imigraci

Německá kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru pro Der Spiegel uvedla, že až do listopadu minulého roku intenzivně přemýšlela o tom, zda se bude účastnit dalších voleb. Její rozhodnutí nebylo zpočátku ani zdaleka jasné, ale nakonec se rozhodla kladně. „Mám stále potřebnou energii a zajímají mě životy lidí, změny v zemi a politické výzvy,“ uvedla kancléřka. Proti tomu, aby podlehla závislosti na moci, se podle svých slov brání tím, že čte kritické články v tisku.



„Je správné, že jsem soustavně pod mikroskopem veřejnosti a médií. Je také důležité, že mi moji vlastní lidé otevřeně říkají své názory a dobrým indikátorem je pro mě i nálada v mém volebním obvodu. Tam už se nikdo moc nevzrušuje tím, že jsem kancléřkou. Lidé mi otevřeně říkají, co se jim líbí a co ne,“ uvedla Merkelová.





Kancléřka prohlásila, že pokud má německý automobilový průmysl pocit, že disponuje se značným politickým vlivem, pak se mýlí. I přesto, že mezi automobilkami, lobbisty a politiky existují často přímé vazby. Kancléřka se ale nedomnívá, že by se politikům nemělo bránit v tom, aby pracovali v soukromých společnostech. „Nejde o kontakty, ale o to, co politici se získanými informace učiní,“ řekla.Na otázku, zda po skandálu dieselgate a dalších podvodech ještě automobilkám věří a domnívá se, že se najednou začnou chovat poctivě, Merkelová odpověděla: „Jsem těmi podvody stejně znechucena jako vy. Od prvního září bude platná nová regulace, která vyžaduje emisní testy prováděné v reálném provozu. Na podzim se bude konat summit, kde se bude jednat o tom, zda automobilky už provedly požadované změny, či zda bude vyžadováno více. Navíc se setkám se zástupci municipalit, které jsou nejvíce postiženy emisemi. Budu s nimi řešit, jak budou využity peníze z fondů založených automobilkami a německou vládou. Ty by měly směřovat na změnu systému dopravy a zlepšení infrastruktury pro elektromobily.“„Německé automobilky poskytují dobré zaměstnání 800 000 lidí v zemi. Proto mě zajímá, co je pro budoucnost tohoto klíčového odvětví nejlepší. Stejně tak mě zajímají lidé, kteří nyní vlastní vozy s naftovým motorem a obávají se poklesu jejich hodnoty na sekundárním trhu. A také se zajímám o ochranu klimatu a snížení emisí. Někdy pak dojdu k závěrům, které se automobilkám líbí, někdy ne. Nechci ale, aby automobilový průmysl v Německu upadal, protože by to zemi neprospělo. Chci zajistit, aby tato silná část ekonomiky prospívala,“ řekla německá kancléřka.Na otázku, zda demokracie i kvůli vývoji v USA ztrácí na světovém významu, Merkelová odpověděla: „Doufám, že ne. Vše, co dělám já, má za cíl posílení demokracie v Německu i za jeho hranicemi. Spojené státy jsou pevnou demokracií. Jak vidíme v Polsku či třeba v Maďarsku, země potřebuje systém protiváh a ten je podle mého názoru ve Spojených státech stále silný.“ Ohledně své politické kampaně pak uvedla, že ta není o „útočení na politické protivníky, ale o hledání politiků a stran , se kterými budou lidé tvořit svou budoucnost“.Není vzestup stran jako AfD důsledkem imigrační politiky německé kancléřky? Podle ní bylo Německo v roce 2015 v „extrémně složité humanitární situaci“. Reakce vlády byla „rozumná a správná“. Zároveň byly ale podniknuty kroky směrem ke „kontrolované a organizované imigraci“ a rovněž bylo dosaženo dohody s Tureckem. Na konec rozhovoru kancléřka uvedla, že „voliči očekávají, že politici budou svou práci vykonávat nejlepším způsobem, jakého jsou schopni“. A ona tak podle svých slov činí.