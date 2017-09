Co rozhoduje o úspěchu při odhadech zlomů na trhu

Během své kariéry se mi mnohokrát podařilo správně odhadnout obraty na trhu. Přičítám to kombinaci tvrdé práce (přibližně z 6 %), pochopení vývoje na trhu (asi ze 4 %) a prostému štěstí (90 %). O tom, že máme kliku, se toho více říci nedá. Ale za pozornost stojí i ten zbytek, přestože jeho podíl byl pouze 10 %, píše Barry Ritzholtz.



Na trhu je vždy řada teorií o tom, proč se ceny pohnuly tím či oním směrem. Když nyní akcie oslabí, je to přičítáno vývoji v Severní Koreji a možnému konfliktu s USA, který by mohl zahrnout i jaderné zbraně. Vedle toho tu je možný spor ohledně zvyšování dluhového limitu americké vlády, ekonomický dopad hurikánů Harvey a Irma a řada dalších témat včetně konce léta a opětovného růstu averze k riziku.



Podle mého mínění je ale většinou chybou přikládat náhodným pohybům trhu nějaké konkrétní příčiny, které by nám pomohly odhadnout další vývoj a dokonce časovat obraty na trhu. Pokud se o toto časování chceme přece jen pokoušet, měli bychom mít na paměti několik zásad a lekcí historie. Ta nám v první řadě říká, že pokud se chceme spoléhat zejména na naše pocity a intuici, můžeme se občas trefit, ale většinou to nevyjde. Nasloucháme totiž zejména našemu strachu ze ztrát, který nám velí udělat cokoliv, abychom se jim v danou chvíli vyhnuli. Namísto pocitů bychom se tedy měli obrátit k předem stanoveným pravidlům.





Pokud chceme být kontrariány a jít proti současnému trendu na trhu, měli bychom mít na paměti, že trh má většinou pravdu. Jinak řečeno, je do značné míry efektivní. Můžeme na něm zaslechnout řadu známých rčení, jako např. „trend je tvým přítelem“ či „naslouchej moudrosti davu“. V podstatě říkají jedno a to samé: Ceny na trhu mají většinou racionální základ. Úspěšný kontrarián musí vlastně správně odhadnout, kdy se moudrost davu změnila v jeho šílenství.Mějme také na paměti, že každý cyklus je jiný. Během toho současného hrají například významnou roli ETF, indexové investování či vysokofrekvenční obchody. Mám sice svou představu o tom, jaký dopad na trh asi mají, ale určitě není tak přesvědčivá, abych na ni sázel peníze. Měli bychom být sice opatrní před tvrzeními typu „tentokrát je to jinak“, ale na druhou stranu je evidentní, že struktura trhu, investiční produkty i společnosti samotné se v čase mění a vyvíjejí.Pozor si musíme dávat i na to, že ty nejhorší a nejlepší dny na trhu se obvykle shlukují a nalézáme je blízko sebe. Trh se pak dostává do značně přeprodaného či překoupeného stavu. Investor pokoušející se o správné načasování tak nemá velký prostor pro chybu, protože například při nákupní reakci na počáteční prodeje může být chycen v celé spirále výprodejů. Pokud vše uvedené zvládnete, máte pojištěných 10 % úspěchu. Zbytek závisí na štěstí.