Týden technicky: Koruna uzavřela klesající trend

Americký dolar příští týden bude upínat pozornost k zasedání Fedu. V případě jestřábích komentářů může definitivně na páru s eurem opustit rostoucí kanál. Obdobně se toto povedlo euru na páru s korunou, kdy se kurz pohybuje stále v dohledu 26,10 EURCZK.

EURCZK

Koruna definitivně uzavřela z technického pohledu klesající trend a míří bočním směrem. Při pohledu na tento měnový pár nás následující týden nečeká nic zásadního a trh může vyčkávat na volby v Německu a především zasedání ČNB. Pravděpodobnost výrazného růstu nebo ztrát je tedy značně omezená a závěr příštího týdne může být u současných hodnot.

EURUSD

Dolar bude příští týden s napětím hledět k zasedání Fedu, které po dlouhé době může výrazněji ovlivnit dění na měnovém páru EURUSD. V případě jestřábích tónů mohou pomoci dolaru pod 50denní klouzavý průměr a tím by mohlo definitivně skončit jedno dlouhodobé posilování eura. Následně by měl dolar před sebou otevřenou cestu směrem k hodnotě 1,1700 EURUSD. Druhý scénář však pro dolar nemusí být vůbec pozitivní, protože euro se může opět vrátit do rostoucího kanálu a z technického pohledu pokračovat dále vzhůru.

GBPUSD

Libra nabrala dech a překonala naší dlouhodobou technickou bariéru na hodnotě 1,3200 GBPUSD. K vývoji pomohla makrodata a z technického pohledu teď má cestu k dalším ziskům komplikovanější. Dnešní hodnoty jsou nejvyšší od rozhodnutí Velké Británie oddělit se od EU. V následujícím týdnu tedy není vyloučena korekce.