Spekulace o sazbách přebila data i rakety. Jen slábne, libra jede dál

Finanční trhy na závěr týdne předvedly solidní odolnost vůči raketovému testu KLDR i slabým americkým datům. Nakonec přece jen negativní vývoj převládl, jenže kvůli očekáváním o měnové politice.



Severokorejský režim provedl další test rakety, která přes Japonsko doletěla do Tichého oceánu, ovšem reakce trhů byla pouze vlažná a přechodná. Odpoledne na sebe upozornila americká makrodata, která na rozdíl od těch předchozích zaostala za očekáváními. Nejprve to byl maloobchod, který překvapivě klesl a to i o po očištění. Poté moc nepotěšil ani průmysl; sice se na něm hodně podepsal hurikán Harvey, ale ani bez jeho vlivu by čísla na odhady nedosáhla. Dnes také vyšel slušný průzkum průmyslové aktivity v New Yorku a nakonec byla dobrá i čísla o spotřebitelské důvěře, ale ta už pouze drobně upravila celkově negativní dojem.



Závěr týdne je negativní pro většinu hlavních akciových trhů. Nejhůř se vede londýnské burze při pokračujícím dopadu silné libry. Ani drahým kovům se však nedaří a stoupají výnosy bezpečných dluhopisů. Ropa dnes předvádí umírněný růst.





Data nevyvolala prudké reakce na trzích v momentu zveřejnění. Ačkoli určitě nenadchla, nedokázala zabrzdit jeden z aktuálních trendů, totiž postupně se vracející sázky na utažení měnové politiky v hlavních oblastech. Stoupají jak očekávání o růstu sazeb jak Fedu, tak BoE a ECB. V souvislosti tím pak sledujeme vyšší výnosy a slábnoucí akcie Mezi hlavními měnami dnes opět vítězí britská libra , která dál těží z jestřábího postoje BoE. Pár libra dolar stoupá na 1,3590. Na druhém konci stojí slábnoucí japonský jen , který nemůže čerpat podporu z očekávání o sazbách. Odpoledne mu však pomohl ke korekci denních ztrát negativní vývoj akcií . Obchoduje se k dolaru na 111,00. Na eurodolaru má navrch společná evropská měna a momentálně se pár nachází na 1,1970. Výnosy v Německu rostou o trochu rychleji než v USA a klesající akcie dolaru nesvědčí. Koruna ani tentokrát nepřekvapila nějakou výraznou změnou pozice. Své mírné včerejší zisky během dne upravila na 26,09 za euro a to bez nových zpráv.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.0932 0.0805 26.0955 26.0800 CZK/USD 21.8114 -0.3035 21.8800 21.7370 HUF/EUR 309.3300 0.1815 309.7609 308.9500 PLN/EUR 4.2814 -0.0218 4.2785 4.2645

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8279 0.2113 7.8423 7.7350 JPY/EUR 132.8365 1.1186 133.1249 132.9500 JPY/USD 111.0545 0.7544 111.5360 109.8750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8798 -1.0966 0.8778 0.8769 CHF/EUR 1.1488 0.0697 1.1502 1.1447 NOK/EUR 9.3786 -0.0562 9.3855 9.3331 SEK/EUR 9.5222 -0.0699 9.5100 9.5007 USD/EUR 1.1961 0.3835 1.1987 1.1942

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2494 -0.0375 1.2522 1.2444 CAD/USD 1.2176 0.0033 1.2195 1.2122

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



