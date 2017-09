Summary: Oracle drží kapitálové výdaje pod pokličkou. Díky tomu generuje vysoké volné cashflow

Uspokojivá čísla hospodaření předvedl americký poskytovatel firemního software Oracle Corp. Výhledy navíc naznačují, že se mu má dařit i nadále.

Oracle (DIP)



Poskytovatel firemního software zveřejnil sérii uspokojivých čísel za poslední kvartál. Tržbám se podařil narůst o dalších 7 % meziročně na 9,2 mld. USD, což představuje o 200 mil. USD více, než odhadoval trh. Provozní marže se dočkala rozšíření 100 bps na 41 % a čistý zisk na akcii se vyšplhal o 13 % výše než v loňském roce, díky čemuž se usadil na 0,62 USD (konsensus 0,58 USD). Trhy překvapilo také volné cashflow, které dosáhlo 6 mld. USD – nezvykle vysoké číslo i pro kvartál, jenž se vyznačuje značným příjmem hotovosti.





Na první pohled se výsledky zdají ukázkové, tak proč jsou tedy akcie pod tlakem? Trhy hodnotí negativně zejména dvě věci. Nejdřív je tady zpomalující růst tržeb z cloudu. 64% meziroční růst, jenž byl zaznamenán v předešlém kvartálu, teď ubral tempo a dosáhl „jen“ 51 %. Něco takového jde všakOracle. Za druhé tady máme prognózu do dalšího kvartálu, kdy management předpokládá meziroční růst tržeb z cloudu v intervalu 39 – 43 %, přičemž trh doufal až v 51 %. Tady opět platí to, co již bylo dříve řečeno, avšak také poukážeme na fakt, že objednávky cloudu by měly být v dalším kvartále ještě silnější než dosud.Jelikož navíc výhled tržeb a čistého zisku na akcii pro další kvartál(tržby +4,5 až +6,5 % yoy proti konsensu +5 % a čistý zisk na akcii 0,66 – 0,70 USD proti konsensu 0,68 USD ), hodnotíme uplynulé čtvrtletí pozitivně. Oracle je na dobré cestě přesunout svůj byznys z tradičních licencí na cloud, zatímco se mu daří držet kapitálové výdaje pod pokličkou, což samozřejmě generuje pro investory hodnotu v podobě vysokého volného cashflow. Akcie Oracle před otevřením trhu klesají o 3,5 %.