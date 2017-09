Vývoj na devizovém trhu 11.9.2017 - 15.9.2017

• Koruna se vůči euru v průběhu tohoto týdne pohybovala výhradně v blízkosti hladiny 26,10 CZK/EUR a nereagovala ani na domácí ekonomická data, ani na komentáře centrálních bankéřů.

• Hned zkraje týdne byl zveřejněn srpnový vývoj inflace. Zatímco oproti červenci spotřebitelské ceny o 0,1 % poklesly, tak v meziročním srovnání se růst udržel na 2,5 %. Při detailnějším pohledu na inflační data například zjistíme, že meziroční růst cen v posledních měsících zajištují zhruba ze dvou pětin potraviny, že dále zrychlují ceny služeb (3,2 %) a že se růst tzv. jádrové inflace meziročně vyšplhal již na 2,7 %. Když k tomu přičteme skutečnost, že mzdy v první polovině roku rostly nominálně o 6,5 % a státním zaměstnancům se od listopadu zvýší platy o 10 %, respektive o 15 % v případě učitelů, tak významnější zpomalení inflace nás v několika nadcházejících čtvrtletích rozhodně nečeká.

• Kromě inflace se v tomto týdnu řešilo, kolik berou zaměstnanci a zda jejich mzdy a platy nerostou příliš pomalu nebo naopak příliš rychle. V pondělí se vláda shodla na růstu platů ve státním sektoru, ve čtvrtek odbory oznámily, že budou v příštím roce požadovat růst mezd v soukromém sektoru o 8% až 10 %. Tradičním argumentem odborů pro vyšší růst mezd je, že náklady na zaměstnance v ČR jsou zhruba na třetinové úrovni nákladů v Německu. Pokud se podíváme na čísla z roku 2016, tak průměrná výše celkových nákladů na zaměstnance činila v ČR 10,2 eura za hodinu, zatímco v Německu to bylo 33 eur za hodinu. V letošním roce, vzhledem k rychlému růstu mzdových nákladů a silnější koruně, se Německu sice trochu přiblížíme, ale náklady zůstanou i nadále na třetině. Pokračující rychlý růst mzdových nákladů však může výsledně řadu českých podniků dostat do problémů. Ze silného ekonomického růstu sice těží většina domácích podniků, ale rozhodně ne všechny si mohou dovolit zvyšovat mzdy meziročně o 10 %. Bylo by tedy lepší nechat rozhodování o růstu mezd na podnicích a ne na přáních či nátlaku třetí strany. CZK Vývoj USD • Koruna vůči americkému dolaru v tomto týdnu oslabovala a ve čtvrtek odpoledne se krátce zespodu přiblížila hladině 22 CZK/USD. Dolar sice v tomto týdnu mírně posílil, ale zatím je předčasné hovořit o významnější korekci

• O vývoji dolaru v nejbližších týdnech tak může rozhodnout zasedání Americké centrální banky (Fed) v nadcházejícím týdnu (20. září). Fed velmi pravděpodobně ohlásí začátek programu kvantitativního utahování a začne s pozvolným snižováním své rozvahy, která od roku 2008 výrazně vzrostla s ohledem na nákupy cenných papírů. Fed rovněž zveřejní novou makroekonomickou prognózu včetně výhledu na růst úrokových sazeb. Výsledně by tak Fed mohl udat tón obchodování na eurodolaru pro závěr září a říjen.

• Z makroekonomických statik stála v tomto týdnu za pozornost srpnová inflace. Spotřebitelské ceny oproti červenci vzrostly o 0,4 % a meziročně došlo k zrychlení na 1,9 %. K růstu cen přispěly především dražší pohonné hmoty a růst cen ubytovacích služeb. Je otázkou, jak bude tato čísla hodnotit Fed a zda budou dostačující pro to, aby v závěru letošního roku ještě jednou zvýšil úrokové sazby. V případě jádrové inflace totiž v srpnu k žádnému posunu směrem vzhůru nedošlo a ta setrvala na meziročních 1,7 %.