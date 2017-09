Perfektní vstup do obchodu - jak na to?

Jak každý obchodník po čase zjistí, vstupy do obchodů tvoří jednu z nejdůležitějších součástí úspěšného tradingu. Načasované vstupy do obchodů mohou výrazně zlepšit potenciál poměru zisků a ztrát, stejně tak jako mohou dobře umístěné stop lossy ochránit váš kapitál při velkých propadech trhu. Jak se dá přistupovat k lepšímu načasování otevírání obchodních pozic, se podíváme v následujícím textu.

Limitní příkazy

Limitní pokyn je čekající příkaz, který umístíte nad nebo pod aktuální tržní cenu, podle toho, kterým směrem hodláte obchodovat. Pokud otevíráte tzv. long (otevíráte nákupní pozici) vstoupíte do obchodu umístěním buy limit pod aktuální tržní cenu. Padne-li cena níže a prorazí hranici vašeho pokynu, nakoupíte levněji než, kdybyste otevírali pozici za trh. Pokud ale obchodujete tzv. na short (otevíráte prodejní pozici) umístíte pokyn short limit nad aktuální tržní cenu a v případě proražení prodáváte za vyšší cenu, než by byla předchozí tržní cena. Limitní pokyny vám dávají možnost nakoupit za cenu přesně podle vašich pravidel a výběru. Jediný chyták je v tom, že se do obchodu vůbec dostat nemusíte a váš pokyn zůstane nevyplněn. Velkou výhodou je, že limitní příkazy doslova umožní, aby trh přišel k vám a vy získaly aktivum za cenu, kterou chcete, nicméně na druhou stranu musíte počítat s možností, že vám vstup do pozice o několik centů či pipů uteče.

Nastavujte příkazy nejlépe jen jednou denně

Nastavování čekajících obchodních příkazů jednou denně, např. večer před uzavřením americké obchodní seance je velmi jednoduchý a efektivní přístup, jak zlepšit a zjednodušit váš obchodní systém. Pokud tak učiníte, odstraníte psychologický faktor tradingu a pokušení sledovat grafy několiksetkrát denně a hypnotizovat intradenní pohyby. Sledování grafů jen jednou či dvakrát denně vám umožní vyhnout se pokušení hrát si se svými obchody zbytečně několikrát za den a podlehnout tak denním výkyvům, které se volatilně střídají během dne a útočí tak na vaši psychiku. Tohle ovšem platí pro obchodníky, kteří používají vyšší časové rámce, zpravidla nad 1 hodinu.

Princip T-L-S

S principem T-L-S přišel australský price action obchodník Nial Fuller. Ten jej používá pro 90 % svých obchodů, přičemž celý systém spočívá v najití T (Trend - trendu), L (Level – úrovně) – S (Signal – signálu). Na obrázku níže uvidíte jednoduchý případ principu T-L-S na ETF grafu zlata.