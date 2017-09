Koruna oslabuje navzdory rostoucím šancím na vyšší sazby ČNB (Komentář)

Kurz koruny nadále vyčkává na nějaké větší impulsy, kam může patřit blížící se zasedání České národní banky na konci září. Prozatím je ale vývoj na trhu velmi klidný. V pátek koruna jen mírně oslabila na úroveň 26,09 CZK/EUR, pohyby kurzu byly jinak minimální. Investory nijak zásadně nerozrušil ani rozhovor HN s Tomášem Holubem, ředitelem Sekce měnové ČNB. Tomáš Holub přitom prohlásil, že ještě jedno zvýšení sazeb centrální banky do konce roku „se jeví jako poměrně reálné,“ a naznačil zároveň rychlejší utahování měnových podmínek v příštím roce. Tato vyjádření jsou v souladu s naší prognózou, že ČNB zvýší sazby opět letos v listopadu a v příštím roce dokonce třikrát. Koruna by se tak měla ještě do konce letošního roku dostat pod úroveň 26,00 CZK/EUR.

Na světových trzích došlo k oslabení dolaru vůči euru o více než půl procento. Důvodem bylo zklamání ze zveřejněných dat o srpnovém americkém maloobchodu. Tržby v minulém měsíci poklesly ve skoro všech kategoriích. Zároveň se propadl i výstup amerického průmyslu, a to o prudkých 0,9 % m/m. Svůj podíl viny na těchto číslech může mít hurikán Harvey, ale i tak se jedná i nepříznivé zprávy z americké ekonomiky.