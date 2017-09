Go Cloud go!, Oracle Corp. se v byznysu daří

Dominantní hráč segmentu poskytování softwaru prostřednictvím cloudu, americký Oracle Corp., zaznamenal už páté čtvrtletí růstové čtvrtletí po sobě. A Safra Catzová, Co-CEO společnosti analytikům a investorské veřejnosti řekla, že firma hodlá tuto sérii prodloužit, chce proto i nadále masivně investovat do cloudové infrastruktury společnosti.



Podle Jána Hladkého, analytika Patria finance vypadají výsledky na první pohled ukázkově, tak proč jsou tedy akcie pod tlakem? Akcie odepisovaly 3,5 %. „Trhy hodnotí negativně zejména dvě věci. Nejdřív je tady zpomalující růst tržeb z cloudu. 64procentní meziroční růst, jenž byl zaznamenán v předešlém kvartálu, teď ubral tempo a dosáhl „jen“ 51 procent. Něco takového jde však pochopitelně ruku v ruce s rozšiřující se uživatelskou základnou Oracle,“ řekl Ján Hladký. A za druhé podle něj tady máme prognózu do dalšího kvartálu, kdy management předpokládá meziroční růst tržeb z cloudu v intervalu 39 – 43 %, přičemž trh doufal až v 51 %. Tady opět platí to, co již bylo dříve řečeno, avšak také poukážeme na fakt, že objednávky cloudu by měly být v dalším kvartále ještě silnější než dosud.

Stávající uspokojivá čísla mají tuto podobu: Tržbám se nyní podařilo meziročně narůst o dalších 7 % na 9,2 mld. USD, což představuje o 200 mil. USD více, než odhadoval trh. Provozní marže se dočkala rozšíření 100 bps na 41 % a čistý zisk na akcii se vyšplhal o 13 % výše než v loňském roce, díky čemuž se usadil na 0,62 USD (konsensus 0,58 USD). Trhy překvapilo také volné cashflow, které dosáhlo 6 mld. USD. Podle Jána Hladkého nezvykle vysoké číslo i pro kvartál, jenž se vyznačuje značným příjmem hotovosti.

Cloudovému byznysu se zkrátka daří. Pro Oracle, který je analytiky označován za agresivně se prosazující společnost v segmentu cloudového byznysu, bude ale čím dál tím těžší na trhu uspět. A to i přesto, že počty zákazníků, kteří využívají služeb Oralce, tedy nákladnější model licencování softwaru, roste. Na scéně se však stále hlasitěji o slovo hlásí další společnosti, hlavně Amazon.com Inc, Salesforce.com Inc a Microsoft Corp. Oracle ale odhaduje, že tržby a čistý zisk na akcii bude i v dalším čtvrtletí korespondovat s odhady (tržby +4,5 až +6,5 % meziročně proti konsensu +5 % a čistý zisk na akcii 0,66 – 0,70 USD proti konsensu 0,68 USD).

„Celkově hodnotíme uplynulé čtvrtletí pozitivně. Oracle je na dobré cestě přesunout svůj byznys z tradičních licencí na cloud, zatímco se mu daří držet kapitálové výdaje pod pokličkou, což samozřejmě generuje pro investory hodnotu v podobě vysokého volného cashflow,“ zhodnotil hospodaření Oracle Corp. Ján Hladký, analytik Patria Finance.