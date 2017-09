Bude mít OPEC problém? Iráku hrozí možnost štěpení a ropné cenové války?

Ropný kartel OPEC potažmo celý ropný trh by mohl brzy řešit vážné problémy. Iráku, který je co do objemu těžby dvojkou kartelu, hrozí odtržení severní části obývané Kurdy. Ti již od konce 1. světové války usilují o vlastní samostatnost a na konec září uspořádali referendum o vlastní nezávislosti. Kurdové žijí na území několika států. Odhaduje se, že na území Iráku jich žije cca 6 miliónů, což představuje cca 20% celkového počtu obyvatel.Irák produkuje denně kolem 4,32 miliónu barelů a z toho cca 600 000 spadá na kurskou produkci. Velice zajímavý je také údaj o doposud nevytěžených ropných zásobách, které se na území možného Kurdistánu odhadují až na 45 miliard barelů, což je pro srovnání více než má například Nigérie, navíc s relativně nízkými náklady na vytěžení a produkci.Zářijové referendum stávající irácká vláda označila za protiústavní a nezákonně. Proti se staví Turecko a podporu nenalezlo u zemí jako jsou USA a Německo.Podporu samostatnosti vyjádřil Izrael.Analytici se obávají, že případné osamostatnění Kurdistánu na Iráku spustí vlnu obdobných snah také v dalších přilehlých zemích a mohlo by výrazně destabilizovat produkci, dodávky a ceny ropy z této oblasti.