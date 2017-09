Holub (ČNB): Zvýšení sazeb ještě letos? Je to poměrně reálné

Je v pořádku, že se české hospodářství mírně přehřívá. Umožní to plynulé zvyšování úrokových sazeb a návrat k normálu, uvedl ekonom Tomáš Holub. A další zvýšení úrokových sazeb ČNB? Poměrně reálné se zdá být do konce roku, řekl také šéf měnové sekce ČNB v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Tuzemský hrubý domácí produkt rostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 4,7 procenta a mezičtvrtletně o 2,5 procenta. V obou případech byl vyšší než prognóza ČNB. Platy rostou nebývalým tempem a inflace se nadále nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB.

I když definitivní zhodnocení toho, jak se ČNB letos podařilo vystoupit z kurzového závazku, bude podle Holuba možné až s odstupem jednoho či dvou let, bylo správné, že ČNB nechala „papiňák“ trochu přetlakovat. Cílem bylo, aby otevření ventilu, v tomto případě tedy vystoupení z kurzového režimu, vedlo k žádoucímu vývoji ekonomiky.

„Ekonomika jako taková je možná lehce nad svými produkčními možnostmi, ale není to nic dramatického,“ uvedl také Holub. Bezprostředně ale prý nehrozí, že by inflace ustřelila daleko nad cíl ČNB.

ČNB ukončila kurzový závazek na koruně letos v dubnu a srpnu zvýšila hlavní úrokovou sazby. To se stalo předtím naposledy v únoru 2008, sedm měsíců před začátkem recese. Trhy od letošního srpna spekulují, kdy centrální bankéři ruku pro zvýšení sazeb zvednou znovu.

Podle Holuba se zvýšení sazeb do konce roku „jeví jako poměrně reálné“.

„Asi bych teď ale nechtěl operovat úvahami o tom, že by zvýšení sazeb do konce roku mohlo být víc. Cyklus zvyšování sazeb by spíš mohl být hladší, než prognóza naznačuje, podotkl také Holub.

Prognóza národní banky klade velkou váhu na měnovou politiku ECB, Brzda ze strany centrální banky ve Frankfurtu „ale nebude tak silná a účinná“, míní Holub. Cyklus zvyšování sazeb by spíše mohl být hladší, než prognóza naznačuje, uvedl také.

Svou roli hraje v tomto ohledu také překoupenost koruny, kdy zahraniční investoři berou každé drobné posílení jako příležitost k vybírání zisků, což zase posouvá korunu zpátky na slabší úroveň.

Bude-li tlak na posílení kurzu scházet, „vzniká prostor pro plynulejší zvyšování sazeb“, uvedl Holub.

Česká měna se dnes obchoduje kolem 26,08 za euro. Oddubnového konce intervencí je tak vůči společné měně o zhruba 3,7 procenta pevnější. Další měnové

Zdroje: ČNB, Patria.cz