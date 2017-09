12.h - Evropa roste díky růstu mezd a šanci na hike v Británii, euro a libra silnější, ropa osciluje, BCPP v plusu

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne překonávají úvodní negativní náladu vyvolanou dalším raketovým testem z KLDR s přeletem japonského území a posunují se do lehkého plusu a to především díky dalším náznakům brzkého zvýšení sazeb ve Velké Británii a nejsilnějšího růstu mezd v eurozóně za poslední 2 roky. Evropským ekonomikám se zjevně daří a to by se mělo pozitivně projevit ve firemním hospodaření.Pod tlakem jsou dnes sektory cestování a volného času po zprávě o výbuchu v londýnském metru. Euro dopoledne posiluje vůči dolaru díky možnosti zvýšení sazeb v Británii a vysokému růstu mezd Libra výrazně posiluje. Koruna euru v blízkosti 26,07. Ropa dopoledne osciluje kolem včerejšího závěru. Americká WTI se snaží opět dosáhnout na hranici 50 USD . Data z Evropy naznačují růst tamní ekonomiky , což by mělo podpořit klíčovou stranu poptávky. BCPP dopoledne roste a pokouší se o hranici 1050 bodů indexu PX . Hlavní slovo v růstu mají akcie ČEZu , výrazně se daří opět Unipetrolu , který dále vylepšuje své dlouhodobé maximum.