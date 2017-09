Jeden z hlavních holubů z BoE přechází na stranu jestřábů

Podle agenturních zpráv jeden z největších holubů v rámci Bank of England Gertjan Vlieghe přechází na stranu jestřábů. Vlieghe uvedl, že v blízké budoucnosti by mohl podpořit možnost zvýšení sazeb.Vlieghe se připojí k majoritě členů měnového výboru, jež volá po potřebě růstu sazeb v blízké budoucnosti v souvislosti s celkovým vývojem ekonomiky a především inflace v ostrovní zemi.Podle trhu je nyní možné, že BoE zvýší sazby na svém nejbližším měnovém zasedání naplánovaném na listopad.Vlieghe míní, že vývoj hlavních ekonomických údajů naznačuje, že zásah do sazeb bude potřebným. Pokud si ekonomika a její jednotlivé ukazatele udrží rozjetou trajektorii, pak by k růstu sazeb mělo dojít v řádu několika příštích měsíců.Za hlavní riziko Vlieghe označuje brexit a jeho negativní vliv na firemní investice . Spotřebitelé si z odloučení mnoho nedělají a dále zvyšují svou spotřebu, zesiluje také tlak na růst mezd . Pokud se dopady brexitu ukáží v negativním směru výraznější, než se čekalo, měla by centrální banka adekvátně reagovat.Trh aktuálně vidí pravděpodobnost růstu sazeb v listopadu už nad hranicí 50% oproti předchozím cca 33%. Libra reagovala na slova centrálního bankéře dalším posílením.