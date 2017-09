Výbuch v londýnském metru: Na místě jsou zranění cestující!

Policie a záchranáři zasahují ve stanici Parsons Green na západě Londýna. V soupravě linky District Line došlo k explozi. Podle cestujících se vagónem prohnala ohnivá koule, která pasažéry popálila v obličeji. Několik cestujících je zraněno.

K explozi došlo v ranní špičce. Svědci webu Daily Express řekli, že vybuchl bílý kyblík, ze kterého vyšlehla ohnivá koule. Ta popálila cestující, kteří seděli poblíž. Další se zranili v panice, která nastala, když se cestující snažili co nejrychleji utéct ze stanice.

Jeden z cestujících sdílel fotku ohořelého kyblíku, který zřejmě někdo z cestujících přivážel v termotašce z obchodního řetězce. Proč k explozi došlo, zatím není jasné. Na místě jsou vyšetřovatelé metropolitní policie.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ