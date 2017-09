Americké maloobchodní tržby budou limitovány prodeji aut (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americké maloobchodní prodeje budou dnes v centru dění. Celková statistika vykáže pod vlivem prodejů aut slabý růst. Kontrolní skupina vstupující do výpočtu HDP by ale mohla zaznamenat solidní tempo. Investoři dnes budou také po očku sledovat zasedání euroskupiny, která kromě Řecka bude řešit budoucnost eurozóny. Žádné závěry se ovšem vzhledem k blížícím se německým volbám očekávat nedají.

Euroskupina prodiskutuje budoucnost eurozóny

Srpnová statistika amerických maloobchodních prodejů se dnes postaví do centra dění. Ekonomové SG očekávají, že prodeje aut v USA v srpnu poklesly o 4 %, což bylo způsobeno částečně vlivem hurikánu Harvey v Texasu, ale i bez něj by se prodeje aut propadly a zaznamenaly šestý pokles z posledních osmi měsíců. Celkové maloobchodní prodeje tedy vzrostou o 0,2 % m/m. Ukazatel očištěný o vliv prodejů automobilů přidá ale už 0,6 % m/m, což je způsobeno 6% růstem cen pohonných hmot, které u benzínových stanic vzrostly o 3,4 %. Kontrolní skupina, která vstupuje přímo do výpočtu HDP, vzrostla o něco vlažněji ale stále solidně. Jejími tahouny jsou prodeje přes internet, tržby v restauracích a prodej stavebního materiálu.

V Evropě se sejde euroskupina, aby prodiskutovala vývoj kolem Řecka, než bude uvolněno další 0,8 mld. EUR. Hlavním bodem programu je ale diskuze ohledně budoucího prohloubení integrace zemí platící eurem. Návrhy, kterými se budou ministři financí zabývat, jsou A) jednotný rozpočet (mechanismus na absorpci ekonomických šoků, investiční plán nebo jednotné schéma boje proti nezaměstnanosti), B) společné ministerstvo financí či C) nominace ministra financí. Dalším nápadem k diskuzi je vznik Evropského měnového fondu, což by mělo znamenat 1) posílení pravomocí existujícího ESM při monitorování a implementaci programů, 2) vytvoření proticyklickýho nástroje pro i pro případ přírodních pohrom či strukturálních reforem a 3) omezení limitů na rekapitalizaci bank při finančních krizích. Tento nápad prosazuje německý ministr financí. Na druhou stranu se 10 dní před německými volbami nedá očekávat, že by tato schůzka přinesla konkrétní závěry.

Americká inflace překvapila o něco vyšším růstem

Kurz společné evropské měny vůči americkému dolaru včera stagnoval na hladině 1,188 USD/EUR. Vyšší volatilitu na trh nepřineslo ani zveřejnění americké spotřebitelské inflace za srpen. Ta totiž vykázala pouze o 0,1 pb. vyšší tempo, než čekal trh, a jádrová inflace si udržela růstovou dynamiku z července. Hlavními tahouny byly ceny ubytování. Údaje podle odhadů ekonomů SG dosáhly výše, ve kterou většina členů FOMC doufala. Tato statistika tak s nejvyšší pravděpodobností rozptýlila dohady o tom, jestli bude Fed ještě letos zvyšovat úrokové sazby. My toto zvýšení čekáme na prosincovém zasedání.

Devizoví obchodníci včera odpočívali a budou i dnes

Kalendář ekonomických dat ve střední Evropě byl včera prázdný a podle toho i vypadala situace na trzích. Obchodníci vyčkávali na impulzy ze zahraničí, které ovšem nepřišly. Americká inflace, se kterou jedinou se mohly spojovat naděje na pohyb, sice byla vyšší, než očekával trh, ale pouze mírně (viz výše). V České republice nepřišel ani žádný komentář ze strany centrálních bankéřů. Před dalším zasedáním k měnové politice (27. září) ale mohou ještě týden nějaké vyjádření poskytnout, než začne embargo na veřejná vystoupení.

Regionální měny tak včera zažily nudný den. Výraznější pohyb zaznamenaly až k závěru obchodování. Česká koruna posílila o necelé dva haléře pod hranici 26,09 CZK/EUR. Maďarský forint se těsně před pátou hodinou odpolední obchodoval o 0,3 % slabší na hladině 309 HUF/EUR. Polský zlotý se včerejší závěrečné korekce nezúčastnil a den zakončil na otvírací hodnotě 4,28 PLN/EUR.

Dnes se podobná situace bude pravděpodobně opakovat. Kalendář je prázdný a zasedání euroskupiny většinou pro středoevropské měny impulsy nepředstavuje.