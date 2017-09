Páteční obchodní seance 15. 9. 2017

Pátek 15. 9. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,20 %), S&P500 (-0,11 %) a NASDAQ (-0,48 %).

Evropa: DAX (-0,10 %), CAC40 (+0,15 %), FTSE 100 (-1,14 %).

Čína: Hang Seng (-0,10 %), Shanghai Comp. (-0,47 %), CSI 300 (+0,13 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,52 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Obchodní bilance

USA: (14:30) – Maloobchodní tržby

USA: (15:15) – Průmyslová produkce a využití průmyslových kapacit

USA: (16:00) – Spotřebitelská důvěra (University of Michigan)

USA: (16:00) – Podnikové zásoby

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží v USA (Baker Hughs)

-------------------------------------------------------------

Nálada na akciových trzích zůstává nadále optimistická, a to i přes další ranní test severokorejské rakety, která opět prolétla nad Japonskem. Severní Korea v pátek časně ráno místního času odpálila raketu z pchjongjangské čtvrti Sunan na severním okraji hlavního města. Oznámil to generální štáb jihokorejské armády. Jednalo se o balistickou raketu, která letěla východním směrem a dopadla do Tichého oceánu. Posilují bezpečné přístavy jako je zlato a japonský jen.

Obchodníci se tak se severokorejskými provokacemi začínají docela sžívat, i když sama Severní Korea zůstává i nadále jedním z hlavních geopolitických rizik. Na měnovém trhu se dařilo libře, které pomohlo včerejší zasedání Bank of England a její jestřábí komentář. Americký dolar na svůj růst navázat nedokázal ani s pomocí lepších výsledků inflace, když po zveřejnění o své zisky v průběhu dne přišel. Dařilo se hlavně ropě, která pokořila hranici 50 USD za barel. Dnešní seance bude o americkém makru v čele s výsledky maloobchodních tržeb, spotřebitelské důvěry a počtu ropných věží v USA. Z evropských dat se dočkáme obchodní bilance.