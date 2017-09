Ranní glosa: ČNB může i nemusí a nejspíše ještě neřekla své poslední slovo

Už za 12 dnů proběhne další zasedání bankovní rady České centrální banky. Už příští středu si ČNB opět naordinuje týden mlčení a trh bude spekulovat, zda v bankovní radě převáží hlas pro zvýšení úrokových sazeb dříve, než naznačovala poslední prognóza. S každým dalším číslem z tuzemské ekonomiky je stále více jasné, že čas k tomuto kroku dozrál, je jen otázkou, kdy se tak stane.



Růst HDP ve druhém čtvrtletí výrazně překonal výhled ČNB, stejně jako i dynamika mezd. Celková meziroční inflace zůstává nad cílem, i když její poslední výsledek mírně zaostal za prognózou. Přesto si může ČNB vzít snadno k ruce další inflační ukazatele, jako jsou čistá inflace (aktuálně 3,1 %), jádrová inflace (2,7 %) nebo měnově politická inflace (2,6 %), které její rozhodnutí zvýšit sazby mohou snadno podpořit. Zvlášť, když jejich výhledy v ročním horizontu nenaznačují o nic rychlejší pokles pod cíl. Jako podpůrný argument pak lze téměř vždy použít ceny nemovitostí, které lámou rekordy a nejspíše i ve druhém čtvrtletí rostly nejrychleji v celé Evropě.





Když k tomu připočteme fakt, že i koruna nechává ČNB prostor k akci, tak se zdá, že růstu sazeb nic nebrání. Jde tedy vlastně jen o to přijít na to, jaká taktika v bankovní radě převáží. Zda vyčkat na listopadovou prognózu a dát všem jasně najevo, že se doba skutečně už nachýlila, nebo konat rychleji, když tomu nahrává situace. Úplně zapomenout nelze ani na avizované odhalení záměrů ECB, ke kterému dojde až v říjnu, ale bude natolik „šokující“, aby přimělo trhy přepisovat výhledy EURIBORu vstupujícího do prognózy ČNB? Nebo bude znamenat prodloužení QE za horizont roku 2018? Pravděpodobně ne a ČNB nežije ve vzduchoprázdnu, aby alespoň trochu netušila, co vlastně ECB chystá.Takže zpátky na začátek; zvýší centrální banka sazby teď nebo až za zhruba dva měsíce? Můžeme jen „spekulovat“, zda chce být ČNB akční nebo maximálně transparentní. Takže to vypadá spíše na ten listopad. A pro kolegy, co mají rádi pravděpodobnosti, to může být 50,25 % vs. 49,75 %. Takže alespoň jedna jistota na závěr, a sice že v listopadu – byť po volbách – nejspíše ještě nebude známo, jakým směrem se začne ubírat rozpočtová politika.