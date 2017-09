TA: Ropa WTI má našlápnuto k ceně 51,40 USD za barel

Hurikány se pomalu stahují z amerického kontinentu a nechávají za sebou vyschlé benzínové nádrže. Včerejší report ukázal obrovský propad zásob benzínu, který s sebou logicky tyto přírodní události přinesly. Lehce vyšší stavy zásob surové ropy byly taktéž dle očekávání. Milým překvapením jsou ovšem výroky agentury IEA a OECD, které revidovaly poptávku po ropě směrem vzhůru. Toto spolu s komentáři členů ropného kartelu OPEC ohledně pokračování stávající dohody o útlumu těžby, by mohlo vytvořit živnou půdu pro budoucí růst.

USOil: Uplynulý týden byl pro černé zlato značně volatilní. Ztráty, které ropa ke konci týdne utrpěla, dokázala bravurně smazat a dokonce přidat něco navíc. Hlavní z technického pohledu je opuštění sestupné trajektorie, která lehkou americkou ropu provázela od února letošního roku.

Preferovaný scénář: Long pozice. Lehké americké ropě se podařilo vymanit z klesajícího sevření regresního kanálu a navíc úspěšně protnout rezistenci fibonacciho retrecementu. To otevírá další možnost k růstu směrem k druhé fibonacciho úrovni na hodnotě 51,40 dolarů za barel.



Alternativní scénář: Konsolidace. Silný růst z posledních dní dostal ropu z technického hlediska do vyšších průměrných hodnot, které by mohly u investorů tlumit nákupní apetit. Index relativní sily RSI se pomalu dostává na úroveň sedmdesáti bodů, odkud pravidelně korigoval směrem dolů. To by mohlo vést k opatrnosti a tlumení dalšího růstu a vyústit v pohyb spíše stranou.