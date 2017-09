Video: Z l a t ý poklad je mýtus (Vojtěch Benda, ČNB)

Česká národní banka se koncem 90. let zbavila většiny svých zlatých rezerv. Zlato totiž již několik desítek let nehraje v měnové politice roli, říká člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda v druhé části rozhovoru na téma devizové rezervy. Diskusi o nákupu zlata v příhodnou chvíli se přesto nebráním, i když by jeho bezpečný podíl na devizových rezervách ČNB nikdy neměl překročit tři procenta, dodává Benda.

Zdroj: Youtube, kanál uživatele CNBcz