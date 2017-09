Pandid: V bankovnictví zmizí 30% pozic během 5 let kvůli AI a robotizaci

Podle Vikrama Pandida, který aktuálně vede investiční společnost Orogen Group a dříve vedl například Citigroup v průběhu krize, čekají bankovní sektor v následujících 5 letech výrazné změny s ohledem na stále silnější automatizaci, robotizaci a nástup AI technologií. Tyto vlivy rychle způsobí, že sektor může přijít až o 30% pracovních pozic, které budou nadále řešeni využitím strojů a SW.Robotizace a AI bude nacházet stále větší uplatnění v oblastech jako je například vypořádávání transakcí a podobně. Banky budou větší zapojení nových technologií podporovat vhledem k neustálému tlaku na jejich ziskovost a výkony.Nové technologie také vytváří mnohem konkurenčnější prostředí.Podobný náhled na věc měli už minulý rok analytici Citigroup , kteří odhadovali 30procentní redukci bankovních stavů v rozpětí let 2015-25. To by jinými slovy odpovídalo cca 770 000 pracujícím jen v USA a cca 1 miliónu v Evropě Za poněkud nadhodnocené označil podobné úvahy šéf JPMorgan James Dimon s tím, že i nadále počítá spíše s růstem počtu zaměstnanců