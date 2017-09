Pražská burza pořád může růst, pokud se nezmění sentiment / BIG EXPERT - akcie: týden od 11. 9. 2017

Index pražské burzy se v minulém týdnu odhodlaně vydal směrem k otestování užšího pásma pětileté resistence, které se nachází zhruba mezi 1045 a 1070 body. Pokud by tato hranice byla pokořena, technicky by to otevřelo pražskému indexu možnost k otestování úrovní, které jsme neviděli od roku 2011. V minulém týdnu obecně rostly nejen ceny, ale i zobchodované objemy na téměř všech titulech na hlavním trhu. Je evidentní, že za růstem stojí nejen solidní výsledky české ekonomiky, ale i vcelku velkorysá dividendová politika. Dalším tahounem je zcela jistě i globální akciový optimismus. Americké indexy průběžně lámou historické rekordy a v minulém týdnu se výrazněji vzpamatoval i německý DAX.

Ve větším detailu stojí za zmínku oznámení společnosti Wood Textiles, která se rozhodla akceptovat platnou nabídku a prodat svůj téměř 30procentní podíl (podle agentury Bloomberg) ve společnosti PEGAS Nonwovens fondu R2G. R2G tak výrazně pokročil v realizaci svého plánu na většinové vlastnictví zmíněné společnosti. Někteří bankovní analytici v reakci na tuto zprávu změnili svá doporučení na akcie společnosti PEGAS na "prodat". Tržní cenu akcií však tyto zprávy nijak neovlivnily a ta se stále pohybuje kolem tisíce korun za jednu akcii.

Veskrze pozitivní týden měly na hlavním trhu i bankovní akcie, posílila Komerční banka, Erste i Moneta.

O tom, že je riziko České republiky mezi zahraničními investory vnímáno velmi pozitivně, svědčí i solidní zájem o dluhopisy společnosti ČEZ. Ta se rozhodla ve středu navýšit objem stávající eurové emise se splatností v roce 2028 o minimálně 150 milionů EUR. Výsledkem byl více než slušný pricing na úrovni MS+85, což ve výnosu znamenalo 1,766% p. a. do splatnosti. Objem navýšení byl stanoven na 225 mil. EUR, což zvýšilo objem emise na celkových 725 mil. EUR. Poptávka byla vyšší, než upsaný objem. Je však třeba zmínit, že dluhopis společnosti ČEZ je ECB eligible, což značně zvyšuje jeho atraktivitu mezi zahraničními investory a poptávce i konečnému pricingu jistě velmi pomohlo. Na úspěšnou emisi dluhopisů zareagovaly pozitivně i akcie ČEZ, které se pomalu blíží před ex-dividendovým úrovním.

Stále zajímavým titulem zůstává i CETV, kde se v minulém týdnu opět skokově zvýšil objem zobchodovaných akcií. Tlak zahraničního prodejce však stále drží cenu kolem 90 korun za jednu akcii (4,10-15 USD/akcie).

Na historická maxima útočí akcie UNIPETROLU, kterému se daří udržet dobré hospodářské výsledky. To mezi investory zvyšuje naděje na vstřícnější dividendovou politiku, o kterou již dlouhodobě usilují někteří významní minoritní akcionáři.

Minulý týden byl tedy pro český akciový trh jednoznačně pozitivní, a pokud se výrazněji nezmění ani globální sentiment, pražská burza by mohla i nadále poměrně solidně růst.

Aleš Charvát, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 11. 9. 2017.

Odhad pro období od 11. 9. 2017 do 9. 10. 2017 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat ČEZ ↑ ↑ 50 416,7 1 4 1 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 42 76,25 2 2 1 1 0 VIG ↑ 42 643,6 1 3 2 0 0 UNIPETROL ↑ 42 327,8 1 3 2 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 42 964 1 3 2 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 42 917,8 1 3 2 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 25 15 760 0 3 3 0 0 PEGAS NONWOVENS ↑ 17 147 0 3 2 1 0 O2 C.R. ↑ 17 271 1 1 3 1 0 STOCK ↑ 8 1 007 0 2 3 1 0

Odhad pro období od 11. 9. 2017 do 12. 3. 2018 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat MONETA MONEY BANK ↑ ↑ 58 76,25 2 3 1 0 0 VIG ↑ 42 643,6 0 5 1 0 0 ČEZ ↑ 33 416,7 1 2 3 0 0 UNIPETROL ↑ 33 327,8 0 4 2 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 33 964 0 4 2 0 0 PEGAS NONWOVENS ↑ 33 147 0 4 2 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 17 15 760 0 3 2 1 0 O2 C.R. ↑ 17 271 0 3 2 1 0 STOCK ↑ 17 1 007 0 2 4 0 0 ERSTE GROUP BANK 0 917,8 0 2 2 2 0

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia