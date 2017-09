Faber: Dolar se asi zotaví o 4-5%, ale dlouhodobě to s ním nevypadá dobře

Známý katastrofický komentátor a investor Marc Faber na adresu amerického dolaru naposledy uvedl, že je sice možné, že se v dohledné době zotaví o cca 4-5%, ale z dlouhodobého pohledu pro něj nová administrativa nebude vytvářet příznivé podmínky a bude případnému posílení zelených bankovek stát v cestě. Podle Fabera se nyní z pohledu dolaru nová administrativa spíše "střílí do vlastní nohy".Hlavní podporou dolaru bude dilema investorů, která jiná měna jej může nahradit.Faber se lehce kriticky otřel také o stále populárnější kryptoměny . Podle jeho mínění bude jejich hlavním problémem stále rostoucí počet nových a nových projektů, které celkově budou komplikovat pozici investorů, kteří by v nich chtěli reálně alokovat část svých prostředků s nějakým dlouhodobým cílem.Otázkou je nakolik je konání nové US administrativy vědomé či živelné. Oslabení měny je respektive bylo doposud poměrně efektivním způsobem ekonomické podpory. Doposud byl tento fenomém spíše výsadou centrálních bank, ale není vyloučené, že by tuto roli mohl převzít také někdo jiný.Nový americký prezident Trump a kroky jeho administrativy zatím dělají v tomto ohledu poměrně hodně.