EY: Objem nákupů a prodejů firem v pololetí v ČR klesl

Objem nákupů a prodejů firem v letošním prvním pololetí v Česku činil 4,5 miliardy dolarů (zhruba 99 miliard korun), což je meziroční pokles o osm procent. I přesto ČR byla v pololetí jedničkou v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila poradenská společnost EY. Investoři tak v ČR v pololetí uskutečnili 113 transakcí, což je meziročně o 42 procent méně.



„Po nezvykle hektickém prvním pololetí loňského roku, hnaným kurzovými intervencemi, nízkými sazbami i pozitivním ekonomickým výhledem, se trh fúzí a akvizic letos vrací k dlouhodobému trendu," uvedl výkonný ředitel oddělení fúzí a akvizic EY v České republice Štěpán Flieger. Další vývoj podle něj v ČR ovlivní především nadcházející podzimní volby do Poslanecké sněmovny a akutní nedostatek pracovních sil ve všech sektorech, který omezuje možnosti dalšího růstu.



Největší transakcí prvního pololetí v ČR byl prodej brněnského obchodního centra Olympia německé investiční firmě Deutsche EuroShop za zhruba 405 milionů dolarů. Přes 400 milionů dolarů pak činil nákup energetických aktiv skupiny Centrica českým Energetickým a průmyslovým holdingem. Celkově pět z deseti největších obchodů v ČR patří do sektoru nemovitostí.



Flieger upozornil, že čeští investoři stále častěji využívají kapitál na domácí akvizice, které tak tvoří až polovinu počtu transakcí. Téměř třetinu pak tvoří investice směřující do ČR. Zájem o firmy v ČR projevili především investoři z USA a Německa. "Nenaplňují se naopak vysoká očekávání od investorů z Číny. V první desítce největších obchodů nenajdeme ani jedno zastoupení čínské společnosti," uvedl.



Podle sektorů byl v pololetí v ČR největší zájem o nemovitosti, které v prvním pololetí roku 2017 představovaly téměř čtvrtinu všech transakcí. Největší pokles pak zaznamenal sektor IT.



V regionu střední a jihovýchodní Evropy skončilo za ČR na druhém místě Turecko s objemem transakcí za 3,6 miliardy dolarů následované Polskem s 3,2 miliardy dolarů. Celkově se v regionu uskutečnily transakce za zhruba 20 miliard korun, což byl meziroční růst o 42 procent. Počet transakcí v regionu klesl o 28 procent na 473, objem naopak stoupl o 42 procent na zhruba 20 miliard dolarů.



V počtu transakcí se do první trojice vedle ČR a Polska (107 transakcí) zařadilo Maďarsko s 66 transakcemi. Pokles Turecka v případě počtu transakcí je podle Fliegera způsoben především napjatou politickou situací.



Největší transakcí v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy se stal prodej turecké divize Petrol Ofisi, která patřila rakouské energetické skupině OMV, za 1,4 miliardy USD. Novým majitelem tureckého distributora a prodejce pohonných hmot se stala společnost Vitol Investment.



