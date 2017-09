Bouře na akciovém trhu nebo boj o nejvyšší křeslo Fed, aneb jak číst varování finančníků

Bouře na kapitálových trzích se prý rychle blíží. Varování legendárního manažera hedgeových fondů Juliana Robertsona si vzal za své zpravodajský server CNN.com. Podle Robertsona na Wall Street udeří katastrofa, pokud americký Fed nebude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb.



Robertson, průkopník odvětví zajišťovacích fondů, se obává toho, že ceny akcií, které tento týden atakovaly na americkém kapitálovém trhu další maxima, jsou nyní vskutku nadhodnocené. Podle něj za to může dosavadní politika globálních centrálních bank, která přinesla na trhy velmi nízké úrokové sazby a tím pádem přenesla tlak na investory, které tato politika donutila vzít na sebe příliš velké riziko. „Na akciovém trhu tak vytváříme bublinu", konstatoval Robertson. A podle něj za to může nejen americký Fed, ale i další centrální banky.





Robertson, který podle CNN.com během své kariéry dokázal vydělat jmění, oceněné časopisem Forbes na 4,1 miliardy dolarů , uvedl, že historicky nízké úrokové sazby znamenají, že pro akcie neexistuje skutečná konkurence. Zakladatel společnosti Tiger Management poznamenal, že až donedávna investoři museli za nákup německých vládních dluhopisů místo výnosů platit, a to v důsledku záporných úrokových sazeb. O mnoho lepší situace podle Robertsona nevládne ani v USA.Pravdou je, že Julian Robertson není jediným, kdo mluví o potenciální bublině na akciovém trhu. Burzovní statistiky ukazují, že americký Wall Street se v současné době těší druhému nejdelšímu býčímu trhu v historii, jen index S&P 500 vzrostl o 16 % od zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. Trump mimochodem sám varoval před růstem akciové bubliny i před nástupem do prezidentského úřadu. Během kampaně na prezidenta Trump popsal trh jako „velkou, tlustou, ošklivou bublinu", kterou odstartovala šéfka Fedu Janet Yellenová, a to kvůli naplnění politických slibů.Jak to tak ale bývá, finančníci a politici se v názorech na situaci na kapitálových trzích různí. Zatímco Robertson varuje před bublinou, jiní si myslí, že akciový trh má ještě dostatek prostoru pro růst. Navíc je ve hře stále prezidentem Trumpem slibovaná daňová reforma, která může akciový trh posílit. Možná jde ale o úplně jiné téma, než odrazení investorů od nákupů akcií – v souvislostí s tématem aktuálního ohodnocení akcií na americkém trhu se totiž otevírá mimo jiné otázka, kdo povede americkou centrální banku po vypršení mandátu Janet Yellenové dál. A i když se zdá, že stávající prezidentská administrativa se spíše kloní k znovuzvolení stávající šéfky Fedu na další funkční období, ministr financí USA Steven Mnuchin řekl, že na tuto funkci může zastávat i „mnoho dobrých lidí“.