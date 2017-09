EU si chce posvítit na zdanění internetových firem, unikají jí totiž miliardy eur

EU by se měla zaměřit na zdanění internetových firem. Podle europoslance Paula Tanga jsou daňové příjmy od nadnárodních internetových firem jako jsou Facebook či Google nepřiměřeně nízké a EU tak přichází o miliardy EUR . Podle Tanga jen na zmíněné dvojici EU přišla v letech 2013 - 15 o cca 5,4 mld. EUR Podle Tanga například Google mimo EU uplatňuje zdanění až do výše 9% jejich příjmů. V EU je to však jen 0,82%. Facebook mimo EU daní 28-34% a v jejím rámci jen 0,03 - 0,1%.Nízká míra zdanění pramení z využívání evropských daňových rájů v podobě Irska a Lucemburska.