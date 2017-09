Ranní glosa: Běžný účet zatím koruně k ziskům moc nepomůže

Dividendová sezóna pokračovala i v červenci, kdy z ČR do zahraničí odtekly podle údajů ČNB dividendy v hodnotě 38 mld. korun. Byly tak hlavním důvodem, proč běžný účet platební bilance skončil schodkem ve výši -27 mld. korun. Zatímco dividendová sezóna pomalu vrcholí, obchodní bilance v červenci svými výsledky až tak neoslnila. Jde ovšem o tradiční letní jev, za nímž můžeme hledat spíše dovolené, a tedy jen krátkodobě nižší exportní aktivitu firem. Ostatně nejde o nic nového a nemá smysl za tím hledat nějaké zlomy trendů k horšímu.



Stejně tak není nic nového na tom, že úspěšné podniky pod zahraniční kontrolou odvádějí od jara do podzimu dividendy do zahraničí. Nakonec úspěch tuzemské ekonomiky stojí do značné míry na těchto firmách a ČR patřila dlouhodobě díky své atraktivitě mezi největší příjemce přímých zahraničních investic. Vysoká ziskovost v době ekonomického boomu spolu s atraktivnějším kurzem koruny po opuštění kurzového režimu pouze rozšiřuje příležitosti pro výnosnější repatriaci nakumulovaných zisků těchto firem za poslední roky. Celkově dosahují výnosy zahraničních vlastníků z PZI v ročním vyjádření téměř 400 mld. korun, nicméně část z těchto zisků zůstává i nadále v ČR ve formě dalších reinvestic. Běžný účet tak ze své podstaty „nadhodnocuje“ odliv výnosů do zahraničí, protože zmíněné reinvestice započítává rovněž. Pokud se podíváme na běžný účet platební bilance za posledních 12 měsíců, je vidět, že se jeho přebytek postupně mírně snižuje na aktuálních zhruba 0,9 % HDP.





Obvykle by se přebytek běžného účtu mohl stát solidním argumentem pro další posílení domácí měny, avšak vzhledem k tomu, kolik se nainvestovalo do budoucího posílení před koncem intervenčního režimu, tento argument až tak silný na nějaký čas být nemusí. Nakonec je vidět, že část investorů posílení k hranici 26 korun za euro ráda využívá k exitu z korunového trhu. Takže na čas fundamenty nebo úrokový diferenciál nemusí korunu posunovat přesně tam, kam by za jiných okolností „sama“ šla. Takže nakonec spekulativní pozice, která v průběhu kurzového režimu nutila ČNB konat, dnes s nadsázkou řečeno posiluje autonomii rozhodování české centrální banky.