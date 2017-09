Rozbřesk: Běžný účet zatím koruně k ziskům moc nepomůže

Dividendová sezóna pokračovala i v červenci, kdy z ČR do zahraničí odtekly podle údajů ČNB dividendy v hodnotě 38 mld. korun. Byly tak hlavním důvodem, proč běžný účet platební bilance skončil schodkem ve výši -27 mld. korun. Zatímco dividendová sezóna pomalu vrcholí, obchodní bilance v červenci svými výsledky až tak neoslnila. Jde ovšem o tradiční letní jev, za nímž můžeme hledat spíše dovolené, a tedy jen krátkodobě nižší exportní aktivitu firem. Ostatně nejde o nic nového a nemá smysl za tím hledat nějaké zlomy trendů k horšímu.



Stejně tak není nic nového na tom, že úspěšné podniky pod zahraniční kontrolou odvádějí od jara do podzimu dividendy do zahraničí. Nakonec úspěch tuzemské ekonomiky stojí do značné míry na těchto firmách a ČR patřila dlouhodobě díky své atraktivitě mezi největší příjemce přímých zahraničních investic. Vysoká ziskovost v době ekonomického boomu spolu s atraktivnějším kurzem koruny po opuštění kurzového režimu pouze rozšiřuje příležitosti pro výnosnější repatriaci nakumulovaných zisků těchto firem za poslední roky. Celkově dosahují výnosy zahraničních vlastníků z PZI v ročním vyjádření téměř 400 mld. korun, nicméně část z těchto zisků zůstává i nadále v ČR ve formě dalších reinvestic. Běžný účet tak ze své podstaty „nadhodnocuje“ odliv výnosů do zahraničí, protože zmíněné reinvestice započítává rovněž. Pokud se podíváme na běžný účet platební bilance za posledních 12 měsíců, je vidět, že se jeho přebytek postupně mírně snižuje na aktuálních zhruba 0,9 % HDP.



Obvykle by se přebytek běžného účtu mohl stát solidním argumentem pro další posílení domácí měny, avšak vzhledem k tomu, kolik se nainvestovalo do budoucího posílení před koncem intervenčního režimu, tento argument až tak silný na nějaký čas být nemusí. Nakonec je vidět, že část investorů posílení k hranici 26 korun za euro ráda využívá k exitu z korunového trhu. Takže na čas fundamenty nebo úrokový diferenciál nemusí korunu posunovat přesně tam, kam by za jiných okolností „sama“ šla. Takže nakonec spekulativní pozice, která v průběhu kurzového režimu nutila ČNB konat, dnes s nadsázkou řečeno posiluje autonomii rozhodování české centrální banky.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna prožila další den v blízkosti hranice 26,10 EUR/CZK. Včerejší podvečerní slova člena bankovní rady ČNB Bendy se na jejím vývoji zatím ještě nestihla projevit, nicméně zcela netečná zřejmě nezůstane. Ozval se totiž další hlas pro další zvýšení úrokových sazeb ČNB ještě do konce letošního roku. Prostor podle Bendy rozhodně ekonomika dává, jen načasování příliš neozřejmil. Září i listopad jsou podle něj rovnocenné varianty, a tak se zdá, že se diskuse na zářijovém zasedání ČNB může vést těmito směry: 1) proč ne hned, když to stejně udělat chceme, anebo 2) transparentně a jako tradičně rozhodneme až nad novou prognózou.



Zahraniční forex

Americké výrobní ceny včera zrychlily i na úrovni jádrového indexu bez potravin a energií, ačkoliv jejich dynamika těsně zaostala za tržními odhady. Dolar od zveřejnění čísel začal posilovat napříč trhem mimo jiné i díky zprávám, že se rýsuje kompromis ohledně daňové reformy v USA (detaily by měly být zveřejněny zhruba za 14 dní).



Odhlédneme-li od nadějí trhu vkládaných do rozhovorů o daňových změnách v USA, tak hlavní pozornost přitáhnou data o americké spotřebitelské inflaci za srpen a nových žádostech o podporu. První údaj je klíčový pro zasedání Fedu příští týden a ten druhý napoví, jak slabé mohou být payrolls vinou hurikánové sezóny.



Ve střední Evropě zůstává v centru pozornosti forint, který slábne před blížícím se zasedáním MNB.



Ropa

Ceny ropy včera vyskočily nahoru, když je podpořilo hned několik býčích zpráv. Jednak agentury IEA a OECD revidovaly poptávku po ropě směrem vzhůru. Kromě toho drasticky poklesly zásoby benzínu v důsledku zásahu hurikánu Harvey. Každopádně vše nasvědčuje tomu, že bilance na trhu s ropu se dále vyrovnává.