Nejvěcněji komunikují Piráti, jejich protikladem jsou Realisté

„Míru tak zvané iracionality politických stran lze určit na základě četnosti výskytu výrazů rozdělených do sedmi základních kategorií – agresivita, prodej iluzí, dogmatismus, zaštiťování se kolektivem, ideologické myšlení, dramatizace a posedlost symboly,“ vysvětluje analytik Bisnode Milan Petrák s tím, že analýza jde nad rámec tradičního pravo-levého politického třídění a místo něj sleduje, kde se, na škále umístění „umírněná“ – „radikální“ – „extremistická“, daná politická strana nalézá. „Radikální, a tím spíše extremistické strany, se svými potenciálními voliči komunikují jiným způsobem než strany umírněné,“ dodal Milan Petrák z Bisnode.

Základní kategorie dělení používaných výrazů politickými stranami

Kategorie výrazů Příklady výrazů Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám) zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům) svoboda, příroda, národ, spása Dogmatismus naprosto, rozhodně, všichni, absolutní Zaštiťování se kolektivem zájmena my a oni v 1. pádu Ideologické myšlení slova končící na -ismus, -ista, -istka, -istický Dramatizace (přibarvování textu) boj, krev, smrt, strach Posedlost symboly symbol, vlajka, přísaha

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Milan Petrák, analytik Bisnode

Na základě metodiky analýzy skupinové iracionality v období od ledna do září letošního roku, před parlamentními volbami, nejvěcněji komunikovali Piráti, s výraznějším odstupem následují Zelení, TOP 09, ČSSD a ANO. „Piráti od svého založení postupně upřednostňovali věcnou komunikaci před emocionální, až se nyní, již podruhé v řadě za sebou, stali stranou s nejpříznivějším koeficientem iracionality,“ říká autor lingvistické analýzy Milan Petrák. Současně dodává: „Zelení a TOP 09 jsou subjekt, které si dlouhodobě udržují umírněnou komunikaci, naproti tomu texty ANO jsou velmi nesourodé. Zatímco články předsedy hnutí jsou silně emotivní, ostatní představitelé hnutí dávají přednost umírněnému tónu. Pokud by ale i oni komunikovali stylem svého předsedy, hnutí ANO by se v grafu nacházelo mezi Svobodnými a SPD. “Oproti loňskému roku komunikace SPD přitvrdila, zatímco nová strana Realisté se snaží zaujmout vyostřenou rétorikou, a především množstvím odkazů na „vyšší“ hodnoty. Do budoucna bude zajímavé, zda v příštích letech komunikaci zmírní tak, jak to bylo možné pozorovat u Pirátů a ANO,“ dodal Milan Petrák z Bisnode s tím, že Svobodní si díky emotivní kritice EU a státních zásahů udrželi pozici třetí nejradiálněji komunikující politické strany, a ačkoliv se tato strana hlásí k individualismu, více než jiné strany komunikuje stylem „my versus oni“. „Komunisté si od loňska mírně polepšili, přesto je znát, že stále zůstávají pod silným vlivem konzervativního křídla, kam patří Josef Skála a Marta Semelová.

Politické strany podle Koeficientu iracionality (1. 1. 2017 – 5. 9. 2017)

Výsledky vypovídají o vztahu mezi politickými stranami a voliči. Část voličů vyžaduje od politiků emocionální gesta a černobílé vidění světa. Ti bývají osloveni stranami s vysokým Koeficientem iracionality. Druhá část voličů dává přednost věcné komunikaci. Ti si vybírají spíše mezi stranami, které se excesům v komunikaci snaží vyhýbat. Tyto strany jsou více ochotny hledat dohodu a jsou méně náchylné k nekompromisním postojům.

Politické strany podle Koeficientu iracionality (1. 1. 2017 – 5. 9. 2017)

Strana Agresivita Iluze Dogmat. Kolekt. Ideolog. Boj, krev, smrt Symbol. Koeficient iracionality Počet slov Piráti 38,9 93,3 99,7 1,6 1,2 6,8 1,6 243,0 25 185 Zelení 41,8 127,9 106,4 3,9 9,0 7,5 3,6 300,1 33 458 TOP 09 58,0 109,9 123,5 6,1 6,8 11,8 1,8 317,9 27 930 ČSSD 48,2 118,1 134,6 4,7 3,1 16,0 3,6 328,3 68 659 ANO 53,9 111,5 149,5 1,9 1,3 10,1 3,8 332,0 15 782 KDU 55,4 111,1 154,1 2,5 18,4 24,0 2,5 368,0 32 123 ODS 67,4 113,8 152,8 5,7 15,3 12,2 2,3 369,5 68 713 KSČM 83,1 117,4 155,2 6,1 16,9 17,0 4,2 400,0 68 730 Svobodní 60,3 141,8 154,9 7,8 20,3 15,3 3,3 403,7 35 970 SPD 99,3 117,7 164,1 8,5 14,3 25,9 1,4 431,0 41 389 Realisté 70,4 166,2 157,6 6,4 9,7 18,3 5,2 433,8 42 186

Přehled nejčastějších výrazů vybraných politických stran (na 10 000 slov v textu)

(1. 1. 2017 – 5. 9. 2017)

Piráti rozvoj, svobodný, životní prostředí ANO zdraví, rozumný TOP 09 likvidační, neschopnost, propaganda, příroda ČSSD mýtus, nekalé praktiky, kvalitní, boj, útok KDU-ČSL falešný, lži, populismus, správný, tradice, bojovat, smrt Zelení odporný, špinavý, rozvoj, životní prostředí ODS mafie, nepřítel, neschopnost, populismus, udavačský, komunisté, odvaha, pracovitý Realisté brutální, neschopnost, propaganda, elity, národ, národní zájmy, spravedlnost Svobodní diktovat, hloupý, nenávist, pravda, sen, svoboda, boj, útok SPD hlupák, lež, nehorázný, nenávist, paskvil, skandální, násilí, útok KSČM hrůza, lež, nenávist, propaganda, lid, mír, solidarita, boj

