Hurikány Harvey a Irma. Přinesly USA ekonomicky něco dobrého?

• Následky řádění obou hurikánů se projeví v celé ekonomice USA

• Americké HDP ve třetím a čtvrtém čtvrtletí by mohl klesnout až o 0,2 či 0,3 %

• Destrukce naopak může pomoci podpořit stimuly pro infrastrukturu

• Prosincové zvýšení úrokových sazeb je stále ve hře, zastavit FED by mohl pokles inflace



Minulý týden zasáhl hurikán Harvey Texas a Louisianu, nyní zdevastoval Floridu hurikán Irma, který by mohl způsobit obrovské škody také v Georgii a Tennessee. Kromě destrukce přímo zasažených oblastí a životů lidí budou mít tyto přírodní katastrofy nedozírné důsledky i na celou ekonomiku Spojených států.



Dopad na HDP



Zásadní otázka je, jaký to bude mít dopad na HDP ve třetím čtvrtletí. Zdá se, že ve třetím a čtvrtém čtvrtletí může dojít k poklesu HDP až o 0,2 či 0,3 % předtím, než v první polovině roku 2018 dojde k opětovnému růstu. V Saxo Bank však věříme, že i přes tragické ztráty na životech a majetku by z ekonomického a růstového hlediska mohly tyto bouře přinést také určitý pozitivní efekt. V řadě míst Spojených států po desetiletí chybí obnova infrastruktury a toto by mohlo fungovat jako nezamýšlený stimul. Kromě toho bychom neměli zapomínat, že náprava škod na úrodě, dobytku, obnova budov a potřeba materiálu a zboží s sebou přinesou také inflační dopady.



Hurikány a FED



Může toto období hurikánů ovlivnit letošní politiku FED týkající se úrokových sazeb? A co pokles zůstatku FED? Snížení rezerv FED by stále ještě mohlo být oznámeno v září a začít v říjnu, jak bylo v plánu. Zásadní otázkou však je, zda v prosinci dojde ke zvýšení sazeb. V tuto chvíli věříme, že ano, ale zatím nic není jisté a jakýkoli pokles by mohl FED zbrzdit. Také bychom neměli zapomínat na rezignaci místopředsedy Stanleyho Fischera minulý týden, která oslabila jestřábí tábor FED.



Tlak na nemovitosti



Hurikány by mohly zvednout ceny pohonných hmot a podpořit některé sektory, např. trh s nemovitostmi. Prezident Donald Trump chce snížit regulaci a má k tomu částečnou podporu některých představitelů FED, např. guvernéra Jerome Powella. Mohl by růst trhu s nemovitostmi vést v delším období k další finanční krizi?



Možná je na takové myšlenky příliš brzy, ale není na škodu se připravit. V tuto chvíli dochází k největší sledované deregulaci v oblasti finančních služeb, kterou je zřejmě také nejsnazší udržet na uzdě. Například obnovení Glass-Steagallova zákona by bylo skvělé pro likviditu na trzích a současně by poskytlo lepší ochranu vkladům zákazníků (např. komerční banky by se zabývaly jen obchodními aktivitami a investiční banky těmi investičními, včetně proprietárních obchodů).





Autor: Kay Van-Petersen, makroanalytický stratég Saxo Bank v Singapuru