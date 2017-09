Co čekat od EUR/USD v dalších měsících?

Mario Draghi po zářijovém zasedání ECB uvedl, že při stanovování politiky v oblasti odkupu aktiv budou brány v potaz očekávaná inflace a finanční podmínky v eurozóně. To lze chápat jako odkaz na silné euro, jež se bance příliš nelíbí, píše analytik Vít Macháček z České spořitelny. Ta očekává, že program odkupu aktiv bude ukončován od roku 2018 a že úrokové sazby porostou od roku 2019.

Na rozdíl od ECB jsou v redakci The Economist s letošním posilováním eura spokojeni. Euro i dolar se podle časopisu přiblížily ke svému fundamentu, oslabení dolaru navíc vytváří impulz pro rozvíjející se trhy.





Silné euro lze číst jako slabý dolar. Nastalo totiž vystřízlivění po počátečním optimismu ze zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. Kombinace velkých daňových škrtů s výrazným fiskálním stimulem, která by tlačila úrokové sazby vzhůru, může mít v Kongresu problém se schválením. Dolar tak od března oslabil vůči širokému obchodně váženému měnovému koši o zhruba 7 %.

Důvody lze nalézt také na naší straně Atlantiku. Důležitá je úleva po šoku z výsledku britského referenda. Zdá se, že populistická vlna v Evropě slábne. Výsledky voleb v Rakousku, Nizozemsku, Francii a podle odhadů i v Německu neohrožují projekt společné Evropy.

Ekonomické oživení navíc zvyšuje pravděpodobnost zpřísňování měnové politiky, byť aktuálně silné euro může tento výhled zmírňovat. Oslabení dolaru dodává světové ekonomice nový impulz. Rozvíjející se ekonomiky mají lepší přístup k financování v dolarech a centrální banky v těchto zemích mohou snižovat úrokové sazby beze strachu z oslabení vlastních měn a následné inflace.

Zda bude euro pokračovat v posilování, je ale jiná otázka. Velký přebytek běžného účtu naznačuje, že by společná evropská měna mohla dále mířit vzhůru, nicméně nelze očekávat, že by se ECB líbilo další zpevňování eura. Zahájení snižování nafouklé rozvahy Fedu by navíc mělo napomáhat posilování amerického dolaru.