Dodavatelé Applu vítají jubilejní iPhone ztrátami

Zatímco skalní fanoušci Applu se už možná těší na nové iPhony, dodavatelé technologické společnosti přivítali nové modely chytrých telefonů ztrátami. Zklamáním je datum, kdy její jubilejní desátý model iPhonu zamíří k zákazníkům: 3. listopadu. V minulosti se dodávky často rozbíhaly už na konci září, a ani analytici s takto pozdním termínem podle listu Financial Times nepočítali.

V evropském obchodování se dnes mezi nejslabší tituly zařadili evropští výrobci čipů, kteří dodávají svoje výrobky Applu. Akcie rakouského výrobce čipů AMS ztrácely 3,3 procenta, akcie Dialog Semiconductor a STMicro odepisovaly shodně okolo 1 procenta. Evropské burzy obecně ustupovaly z nejvyšších hodnot za pět týdnů, na které se panevropský index STOXX 600 vyšplhal v úterý.

Výrobci čipů si mezi evropskými technologickými firmami nicméně vedou letos nejlépe a mají významný podíl na nadprůměrném výkonu tohoto sektoru. Akcie AMS i přes dnešní pokles vystoupaly od začátku roku o 162 procent.

Podle makléřů se dnes tituly dostaly pod tlak kvůli nečekaně pozdnímu termínu dodání nových iPhonů X. Cena „ixek“ (od 999 USD v USA, 999 GBP v Británii, od 29.999 Kč v tuzemsku) by navíc mohla oslabit poptávku na trzích, jako je Čína. "S cenou nových iPhonů okolo 1000 dolarů bude zajímavé sledovat, nakolik je poptávka zdravá," řekl podle Reuters Mike Bell, stratég pro globální trhy ze společnosti JP Morgan Asset Management.

Tisíc dolarů za #telefon? Je to čára v písku, říká #expert #Apple - https://t.co/UWvPAmEm5k pic.twitter.com/hcg9fpIJWa — Patria.cz (@PatriaCZ) September 11, 2017

Sbohem, Imagination?

Akcie britského vývojáře čipů Imagination Technologies klesaly v Londýně naposledy o více než 4 procenta. Pro firmu to v tomto roce není poprvé, kdy od Applu schytala políček. Imagination vyrábí technologie, které mají využití v grafických procesorech iPhonů a při úkonech, jako je na příklad rozpoznávání obličeje. Její akcie se letos propadly už jednou, když se Apple nechal slyšet, že technologieod Imagination už nebude potřebovat. To, že dává britské firmě vale, se zřejmě zpečetilo v úterý, když Apple oznámil, že vyvinul vlastní grafický procesor, který umístí do své nové vlajkové lodi, iPhonu X. Voděvzdorný telefon s OLED displejem bude možné odemknout obličejem či nabíjet bez kabelu a z novinek oznámených na úterní prezentaci je v rodině iPhonů technologicky nejnadupanější.

Obchodování na asijských burzách bylo dnes rozlomeno mezi zisky a ztráty, i tady se ale akcie dodavatelů Applu dnes často dívaly dolů.

Cenné papíry Cowell E Holdings, která vyrábí fotoaparáty do iPhonů a z dodávek Applu jí plyne zhruba 81 procent tržeb, se na burze v Hongkongu propadly o 8,5 procenta. O necelých 5 procent se na burze v Tchaj-Pej propadly akcie Catcher Technology. Ta vyrábí kovové rámce pro notebooky a chytré telefony, zatímco model iPhone X má skleněný povrch na přední i zadní straně.

Akcie Quanta Computer, kde se montují chytré hodinky Applu, ale stouply o 3 procenta. Nová verze hodinek Apple Watch, představená taktéž v úterý, je po vzhledové stránce shodná s tou stávající. Na rozdíl od předchozích modelů ale obsahuje technologii, díky které je možné hodinky používat, i když si telefon iPhone necháte doma. V Hongkongu se do zeleného podívaly AAC Technologies Holdings, která by mohla profitovat z odstranění „domovského“ tlačítka Home Button a z lepšího zvuku, uvádějí analytici společnosti Jefferies.

Analytik Patrie: Silný výhled i bez iPhone X

Zatímco někteří komentátoři poukazují na to, že Apple testuje trpělivost i peněženku zákazníků, podle analytika zahraničních akciových trhů ve společnosti Patria Finance Branislava Sotáka je akcie samotného výrobce iPhonů dobré sledovat. Titul končil v úterním závěru se ztrátou 0,42 procenta. Jeho výhled na kalendářní třetí čtvrtletí je ale silný, a to do něj Apple tržby z iPhonu X ani nestihl započítat, upozorňuje Soták.

Patria Finance má Apple v seznamu Dlouhodobých investičních příležitostí (DIP), na titul má od letošního srpna cílovou cenu 165 USD s doporučením držet.

Zdroje: BBG, Reuters, FT, Patria.cz