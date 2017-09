Chcete důstojné stáří? Spořte si sami!

Naše populace nezadržitelně stárne. Výdaje státu na důchody, zdravotnictví a na celý sociální systém rychle rostou u nás i v celé Evropě. Dnešní třicátníci a čtyřicátníci by se proto měli rychle smířit s tím, že státní důchody jim na pokrytí toho nejnutnějšího stačit nebudou, a na důstojné stáří budou muset našetřit sami. Jenže jak?

V zahraničí existuje několik úspěšných vzorů, jak efektivně spořit na důchod. Jedním z nepropracovanějších je druh individuálních spořicích účtů, tzv. IRA, jenž dobře funguje například v anglosaských zemích. Nejde o účet v pravém smyslu, ale spíše o dlouhodobý spořicí plán na důchod. Může obsahovat celý výběr různých druhů investic, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo také fyzické zlato a stříbro. Každý si složení svého portfolia může vytvořit individuálně podle stavu ekonomiky, vlastních preferencí a životních plánů a může ho v průběhu spoření také měnit. Flexibilita a široká diverzifikace jsou také důvodem, proč jsou tyto „plány“ v praxi tolik oblíbené a úspěšné. Státní penze v USA je nižší než v členských zemích EU. Přesto je životní úroveň amerických penzistů vysoká. Podle statistik si totiž přes 80 % Američanů spoří na penzi a investuje už od 30 let.

Čeští třicátníci a čtyřicátníci v úsporách na důchod značně zaostávají, raději si místo toho nabírají hypotéky a „spoří“ si do přehřátých nemovitostí. Na likvidní rezervy na stáří už jim nezbývají prostředky. Neuvědomují si ale, že si svou hypotéku mohou přenést až do doby, kdy nebudou ekonomicky aktivní.

O nutnosti změnit český penzijní systém se mluví už dlouho. Jenže většina pokusů o reformu byla neúspěšná. Druhý spořící důchodový pilíř současná vláda bez náhrady zrušila a úspory v třetím soukromém pilíři z Čechů bohaté důchodce na Mallorce neudělají.. Nejlepší zhodnocení, kterého Transformované fondy penzijního připojištění vloni dosáhly, bylo 1,03 procenta. Pět penzijních společností dokonce svou výkonností nepřekonalo ani inflaci, která byla vloni 0,7 procent. Jenže inflace letos prudce vzrostla. Její hodnoty se pohybují přes dvě procenta, ale zhodnocení penzijních fondů dle předběžných dat letos rozhodně výrazně nevzrostou. Jen pro srovnání, zlato za rok 2016 zhodnotilo v korunách o 12,6 procent a stříbro dokonce 18,5 procent.

Nelze se proto divit, že těch, kteří si spoří na důchod ve třetím pilíři a čerpají státní příspěvek, rok od roku ubývá. Letos na jaře jich bylo zhruba o 17 tisíc míň než koncem roku 2016. Lidé stále častěji hledají i jiné možnosti, jak uložit peníze na stáří. Jednou z nich jsou právě drahé kovy. Jejich další výhodou oproti penzijnímu spoření je možnost vybrat si své úspory kdykoliv. Lidé dostávají své slitky průběžně a nemusejí čekat až do šedesáti let.

Vlastní úspory budou stále důležitější

Český parlament nedávno schválil maximální výši věku pro odchod do důchodu na 65 let. Ekonomové jsou však přesvědčeni, že strop se bude muset v příštích letech podstatně zvýšit, jinak se budoucí důchodci musí smířit s velmi nízkou penzí. Ani současný průměrný důchod není přitom nijak vysoký, dosahuje 11 750 korun měsíčně. Je to jen o tisícovku více, než je u nás stanovena oficiální hranice chudoby.

Prudce proto roste počet důchodců zatížených exekucí. Z dat České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že během deseti let jejich počet stoupl trojnásobně na téměř 80 tisíc. Jedním z důvodů zadlužení seniorů je snaha pomoci druhým, nejčastěji dětem nebo vnoučatům. Dalším způsobem vzniku dluhu mohou být nechvalně proslulé předváděcí akce zaměřené na prodej zboží, jehož cena mnohdy převyšuje finanční možnosti penzistů. Stále častěji si však senioři dluh přinesou ze svého ekonomicky aktivního života, nebo zkrátka proto, že si chtějí udržet vysoký standard svého života z doby před penzí.

Pro zachování důstojného stáří je tedy opravdu nezbytné vytvářet si vlastní dostatečné rezervy, přestat se spoléhat pouze na stát a na penzijní fondy, které nepřekonávají ani inflaci. Drahé kovy představují velmi jednoduchou investici a skvělé zajištění portfolia do budoucna. Svými vlastnostmi se skvěle hodí pro spoření na důchod. Především nyní, když výkonnost světové ekonomiky slábne a nízké sazby nedovolují úsporám v bankách zhodnocovat, dává investice do zlata a stříbra velký smysl. Svou nezávislostí na politických změnách a penzijních reformách navíc chrání svého majitele před negativními scénáři v ekonomice a pomohou mu uchovat hodnotu jeho majetku i úroveň životního stylu ve stáří.

