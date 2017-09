Škoda Auto: Menší modely budou bez dieselů

Škoda Auto přestane do menších modelů montovat dieselové motory. Novinářům to na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem řekl předseda představenstva Škody Bernhard Maier. Ve Fabii diesel skončí s příchodem modernizované verze v příštím roce, v Rapidu o něco později. Nová generace Rapidu přijde v roce 2019.



Podle Maiera Škoda s dieselovými motory počítá i do budoucna, ale v menších modelech přestává být tato technologie kvůli stále přísnějším emisním limitům nákladově efektivní. Škoda naopak počítá s rozšiřováním pohonu na stlačený zemní plyn CNG, který by se měl postupně objevit u všech velkoobjemových modelů.





V roce 2020 Škoda přijde na trh s prvním elektromobilem na základě letos představeného konceptu Vision E. Jeho cena by se mohla pohybovat lehce nad úrovní modelu Superb s dieselovým motorem. V roce 2025 bude mít Škoda pět modelů na elektrický nebo hybridní pohon a v roce 2030 bude elektrický pohon u každé modelové řady. Elektrické vozy se budou vyrábět na stejných místech, jako auta se spalovacími motory.Škoda se v současnosti potýká s vysokou poptávkou po svých modelech, zejména vozech SUV. Rozšířila kvůli tomu závod v Kvasinách, kde za poslední rok přijala 3000 lidí a v náboru bude pokračovat do konce letošního roku. Model Kodiaq by se mohl pro tamní trh vyrábět od roku 2018 v Rusku.Automobilka příští rok podle neoficiálních informací vedle faceliftu Fabie chystá i modernizovaný Superb a sportovní verzi Kodiaq RS, která poprvé u Škody využije koncernový dieselový biturbo motor. V dalším roce přijde nový Rapid a na jeho základě firma vytvoří i městský crossover. Zároveň se objeví Superb s hybridním pohonem.Škoda se v současnosti pro celý koncern VW zabývá možností vytvoření platformy pro cenově dostupný model, který by se uplatnil na trzích rozvíjejících se zemí, jako je Indie. I po ukončení jednání o spolupráci na vývoji s indickou Tata Motors projekt dál běží a do poloviny příštího roku by mělo být rozhodnuto o jeho pokračování na základě ekonomické analýzy.