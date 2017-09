Klienti zkrachovalých cestovek se vracejí do ČR. Část ale stále čeká

Všichni klienti zkrachovalých cestovních kanceláří Azur Reizen a Maxi Reisen, kteří uvízli na dovolené v Turecku, Tunisku nebo Egyptě, by se do konce týdne měli vrátit zpět do České republiky.

Dalších 550 klientů obou cestovek, kteří už měli zájezdy koupené, ale na dovolenou neodletí. A zaplacené peníze budou muset vymáhat od pojišťovny.

Několik desítek klientů zkrachovalých cestovek se vrátilo do České republiky už dnes v brzkých ranních hodinách. Další by měli přiletět během dnešního dne. Někteří však dál zůstávají v zahraničí v nejistotě.

Dalších 550 klientů obou zkrachovalých cestovních kanceláří, kteří mají uzavřenou cestovní smlouvu, na svou dovolenou již neodletí. Poškození klienti se mohou obrátit se žádostí o náhradu vzniklé škody na pojišťovnu.

"Lidem, kteří na dovolenou teprve mají vyjet, doporučujeme, aby si připravili všechny doklady, především ty o zaplacení zájezdu nebo záloh na zájezdy. Podle našich informací je výše pojistného u cestovní kanceláře dostatečně vysoká na to, aby pojišťovna mohla vyplatit všechny klienty, kteří na dovolenou neodjeli, ale potřebují k tomu mít samozřejmě správné doklady," vysvětluje mluvčí asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Podle asociace by se všichni klienti zkrachovalých cestovek měli vrátit do České republiky do konce tohoto týdne.