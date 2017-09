Hlavní akcionář Pegas akceptuje nabídku převzetí od R2G (neutrální)

Wood Textiles Holding (s téměř 30% největší akcionář Pegas) oznámila, že akceptuje nabídku převzetí akcií Pegas ze strany R2G Rohan. Akceptuje nabídku na převzetí do 25. září (Reuters).

R2G Rohan nyní dobrovolně nabízí ostatním akcionářům převzetí společnosti Pegas za cenu 1010 Kč za jednu akcii. Nabídku převzetí je možno akceptovat do 25. září 2017. R2G by po dokončení nabídky měla mít minimálně 41% podíl v Pegasu, pravděpodobně ale přes 50%. Společnost R2G Rohan je přesvědčena, že je v dlouhodobém zájmu Pegasu akumulovat hotovost, aby společnost mohla realizovat akvizice v sektoru výrobců netkaných textilií. Představenstvo Pegasu řeklo, že plánuje pokračovat v progresivní dividendové politice a plány R2G představují pro dividendy riziko. My vidíme nabízenou cenu od R2G jako poměrně vysokou a pro ostatní akcionáře Pegas tedy příznivou. Oceňuje akcie Pegas výrazně nad historickým průměrným EV/EBITDA násobkem i nad nedávnými násobky převzetí v sektoru. Za zmínku stojí také relativně nízká současná likvidita akcií Pegas. V případě, že R2G převezme kontrolu nad Pegasem, lze očekávat výrazné snížení či zrušení dividend a soustředění firmy na akvizice a organický růst. To by v delším období mohlo zvýšit hodnotu společnosti, ale i v tomto scénáři je dle našeho názoru nabízená cena převzetí velkorysá.

Petr Bártek, analytik