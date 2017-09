Historická maxima na akciových trzích v USA

Na amerických akciových trzích došlo k vytvoření nových rekordů. Všechny tři hlavní indexy, tedy S&P 500, Dow Jones Industrial Avarage a Nasdaq ve včerejší obchodní seanci připsaly okolo 0,3 %. Posilování bylo přičítáno stále pozitivnějšímu výhledu ohledně vývoje hurikánu, který se vyskytuje na území USA a pozitivním číslům z trhu práce.

V úterý byl zveřejněn report ohledně množství nově otevřených pracovních pozic v USA, které již podruhé v řadě přesáhly hranici 6 milionů. V indexech zklamal titul McDonalds, který po několikaměsíčním růstu odevzdal část svých zisků a odepsal 3,22 %. Tento propad byl přičítán reportu ohledně prodejů řetězce. Čísla byla zveřejněna analytickou společností M Science a stravovací gigant se k nim okamžitě nevyjádřil, což mohlo mít další následek v podobě nervozity investorů. Včerejší uveřejnění nové řady výrobků Apple nemělo příliš velký dopad na aktuální vývoj ceny akcií této společnosti. Nový model byl pozitivně přijat akcionáři a v první fázi podpořil cenu akcií. Později ovšem bylo oznámeno, že zařazení nového iPhonu připadne až do následujícího fiskálního roku. Tato zpráva otočila vývoj akcií společnosti, a ty tak nakonec uzavřely obchodní den v lehké ztrátě, konkrétně -0,40 %.

Asijské trhy zůstaly nadále převážně pozitivní, a to díky kladným výsledkům amerických trhů. Zajímavou událostí by mohla být akvizice v sektoru polovodičů. Společnost Toshiba uvažuje o prodeji své divize paměťových čipů skupině Bain Capital. Hodnota této transakce by mohla přesáhnout 18 mld. dolarů.



Šimon Janů, analytik